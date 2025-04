Verso il funerale. Centinaia pronti a partire: "Vogliamo esserci"

Elena e Rebecca, vent’anni entrambe, sono arrivate alla spicciolata, da Montecchio in Cattedrale, a Pesaro, per partecipare, anche loro, alla veglia dei giovani in memoria di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni, per ictus cerebrale la mattina del 21 aprile, a Roma. I funerali sono fissati sabato alle ore 10 a San Pietro. "I ragazzi di Montecchio partono per il Giubileo degli adolescenti insieme ad altri 60 ragazzi della diocesi – spiega don Enrico, referente dei giovani e organizzatore della veglia di ieri –. In totale della metropolia, venerdì partiranno 360 adolescenti". Intanto andranno, se riusciranno a partecipare alle esequie è tutto da vedere. Anche ieri sera l’emozione era palpabile. "In 48 partiranno per partecipare al funerale – dice Elena, con un filo di voce per non disturbare la chiesa in cordoglio –: sono tutti adolescenti della nostra parrocchia, Santa Maria Assunta di Montecchio". Rebecca si illumina: "Anche mia mamma questa mattina mi ha detto: partiamo, andiamo a Roma a salutare il Santo Padre – testimonia la giovane con un malcelato orgoglio per quel trasporto manifestato dalla sua mamma –. L’ho dovuta riportare alla realtà". Oltre al lavoro per cui non è ipotizzabile ottenere un giorno di permesso, in parecchi sono, infatti, impressionati dai numeri esorbitanti di persone che per i funerali di Papa Francesco potrebbero affollare la città eterna. Solo ieri le televisioni annunciavano l’arrivo di 200mila fedeli. Il giorno prima a Pesaro, venerdì 25 aprile, l’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la messa in suffragio di Papa Francesco: ore 9, sempre in Duomo a Pesaro. A monsignor Sandro abbiamo chiesto se avesse un ricordo personale di Papa Francesco. L’aneddoto è affiorato: "Il 29 giugno del 2022 mi sono recato a San Pietro – ricorda don Sandro –. Mi veniva consegnato, insieme ad altri nuovi arcivescovi, il pallio. Approfittai di quei secondi davanti a lui per dirgli “Santità, grazie per la fiducia che mi ha dato. Ero felicemente parroco e lei mia ha chiamato“. Gli si sono illuminati gli occhi e mi ha detto: “Ah, non di carriera, quindi. Mi piace questo. Un pastore vero. Avanti“". Accanto a don Enrico, e don Sandro c’è in fascia tricolore Daniele Vimini. "Incontrai Papa Francesco due volte, molto emozionanti: nel 2018 in occasione del 150esimo di Rossini gli regalammo una copia anastatica della Petite Messe Solennelle. E l’altra, nel 2020 in Vaticano con il sindaco di Lampedusa, per un progetto sui migranti". Prima che la veglia inizi con i canti, amati da Papa Francesco – grazie alla chitarra e alle voci di Elia, Lorenzo, Matteo, Ilenia, Arianna e Davide – rubiamo una ultima riflessione a due giovani. "Non sono tanto le sue parole, quanto il suo esempio – dicono –: si è sempre mostrato semplice. Non si è mai fatto cambiare dal potere. Ci ha fatto sentire preziosi. I suoi insegnamenti? Rispettare la dignità umana, la Pace, l’ascolto, l’aiuto fraterno".

Solidea Vitali Rosati