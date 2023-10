Verso il Natale: "Pista di ghiaccio in largo Aldo Moro: si sbaglia due volte"

"Perché andare a creare disagio alle attività che si trovano in largo Aldo Moro e che tengono viva la città?" Se lo chiedono Daniele Malandrino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Serena Boresta, coordinatrice comunale Fratelli d’Italia, alla luce della notizia sullo spostamento della pista di ghiaccio dalla piazza a largo Aldo Moro, il prossimo Natale. "In largo Aldo Moro ci sono attività di commercio molto apprezzate dai pesaresi soprattutto perché facilmente fruibili grazie ai parcheggi antistanti. Dopo l’infelice scelta di spostare il tradizionale mercato dei fiori da piazza del Popolo a viale della Repubblica con grande disagio per viabilità e residenti, non confortato, a quanto si riscontra, nemmeno da un ritorno economico per gli operatori, ecco che l’amministrazione ricade nel medesimo errore e andrà a collocare la pista del ghiaccio in una zona fuori dal centro storico dove operano diverse attività commerciali. Cui prodest?".

Allargando lo sguardo, gli esponenti di Fratelli d’Italia si chiedono quale sia la strategia dell’amministrazione per il centro storico e le zone limitrofe. "A parole, l’Amministrazione ripete da tempo di voler rivitalizzare la parte centrale della città. Sarebbero queste le modalità? Svuotando il salotto della città e privandolo degli eventi tradizionali che lo hanno da sempre caratterizzato? Ancora una volta il centro e soprattutto gli operatori economici che vi operano, vengono ignorati. La bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione presentata in consiglio comunale da Fratelli d’Italia che chiedeva la sosta gratuita in pausa pranzo negli stalli e i dieci minuti di tolleranza per lo sforamento dell’orario da parte di chi parcheggia e non riesce a raggiungere in tempo il mezzo e che avrebbe potuto essere una boccata di ossigeno per tante attività, è un chiaro segnale della direzione in cui vuole andare la Giunta. Anche le attività di “piazza delle Erbe”, ovvero del chiostro del San Domenico, sono state di fatto dimenticate dalla programmazione del Comune. Di loro, che rappresentano una tradizione identitaria della nostra città, non si conosce ancora il destino, non si sa ancora dove verranno ubicate durante i lavori e nemmeno se saranno ricollocate all’interno del chiostro. Mentre altre città si prodigano per valorizzare il “mercato delle Erbe” come una peculiarità del centro stesso, a Pesaro viene completamente ignorato! Tali scelte preoccupano e non poco: se a parole ci viene detto che si vuole un centro vivo con i fatti si sta facendo di tutto per farlo morire! Teniamo a mente – concludono – che una volta che scompaiono le attività l’agorà sparirà con esse!"