Verso il nuovo Cup Il commissario Gentili visita gli uffici

"Ora che il Covid sta allentando la sua presa sulle strutture ospedaliere, nonostante sia necessario mantenere la guardia alta, la mia attenzione è rivolta alla riorganizzazione delle visite e degli esami per fare in modo di ridurre le liste di attesa e dare ai cittadini di questa provincia le risposte che cercano, entro i termini decisi dal loro medico di base o dallo specialista, nell’area di residenza, evitando trasferte a sud o verso altre regioni". Lo afferma Gilberto Gentili, commissario straordinario dell’Ast Pesaro Urbino, che ha fatto visita agli operatori e responsabili del Call Center del Cup regionale della sede di Pesaro accompagnato da Stefano De Angelis, dirigente dell’Ast.

Ottanta postazioni sulle quali ruotano, in totale, circa 100 dipendenti che ogni giorno rispondono alle richieste dei cittadini di tutta la regione Marche, raccogliendo una media di 8mila chiamate al giorno. Una occasione per fare il punto sul nuovo Cup che prevede l’offerta di prestazioni sanitarie in base alla residenza dell’assistito. Se fino ad ora la risposta ai bisogni sanitari era a livello regionale, con la nuova programmazione l’obiettivo è avvicinare la sanità a casa e garantire ai pesaresi prestazioni nel territorio provinciale.