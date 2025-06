Verso il referendum. Ecco come rinnovare la tessera elettorale

Domani e lunedì si vota. A Pesaro sono 75.878 cittadini chiamati alle urne, tra cui 36.335 sono uomini e 39.543 donne.

Cosa si vota?

La consultazione sarà referendaria per abrogare alcune disposizioni di legge. In particolare i quesiti del Referendum abrogativo saranno 5, di cui i primi quattro in materia di lavoro e uno sulla cittadinanza.

Le operazioni di voto.

Si svolgeranno all’interno di 106 sezioni elettorali, distribuite su 39 luoghi di riunione dislocati sul territorio comunale. A votare saranno anche 39 elettori “fuori sede”, ovvero residenti in altri Comuni ma temporaneamente domiciliati nel pesarese. I centenari e gli ultracentenari, coloro che sono quindi nati prima del 9 giugno 1925, sono 52: 37 residenti a Pesaro e 15 residenti all’estero.

Quando si vota

Si vota domani e lunedì dalle 7 alle 15.

Dove e come si vota

I seggi del territorio comunale sono indicati sul sito del Comune. Il cittadino può verificare quale sia il proprio seggio sulla scheda elettorale. Questa è necessaria per votare, quindi è obbligatorio averla con sé al seggio al pari di un documento di riconoscimento.

Rinnovo tessera elettorale

Per rinnovare la tessera, oltre ai consueti orari di apertura dell’ufficio elettorale e dei decentramenti, sono previste delle aperture straordinarie di seguito elencate.

Sede centrale (l.go Mamiani 28): oggi dalle 9 alle 18; domani (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15).

Municipio di Monteciccardo (via Roma 33): oggi dalle 9 alle 13; domani (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 8.30 alle 13).

Villa Fastiggi (via Concordia s.n.): oggi dalle 9 alle 13; domani (dalle 7 alle 13) e lunedì (dalle 8.30 alle 12.30).

Cinque Torri (l.go Volontari del Sangue 9): oggi dalle 9 alle 13; domani (dalle 7 alle 13) e lunedì (dalle 8.30 alle 12.30).

Muraglia (via Petrarca 20): domani (dalle 7 alle 13) e lunedì (dalle 7 alle 13).

Cattabrighe (via Ticino 6): domani (dalle 7 alle 13) e lunedì (dalle 8 alle 13).

Borgo Santa Maria (via Lancisi 1/3): domani (dalle 7.30 alle 13.30) e lunedì (dalle 7.30 alle 13.30).