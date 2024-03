Verso il voto, Guidarelli tenta il bis: "Ho riportato i pergolesi al centro"

La prima cittadina Simona Guidarelli rompe gli indugi e ufficializza che correrà per il suo secondo mandato.

Sindaco, la decisione definitiva è dunque presa?

"Sì, ho scelto di ricandidarmi, per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa".

Un quinquennio complesso per tutti e in modo particolare per Pergola.

"Purtroppo è così. Ci siamo trovati ad affrontare emergenze enormi come la pandemia e i contraccolpi della guerra, coi costi energetici alle stelle e le difficoltà a reperire ditte e materiali per eseguire i lavori pubblici, e come se non bastasse abbiamo dovuto fare i conti anche con la devastante alluvione del settembre 2022 che ci ha pesantemente colpiti. La necessità di gestire le emergenze ci ha inevitabilmente rallentato su alcuni aspetti, su altri, però, siamo riusciti a gettare ottime basi e di ciò sono orgogliosa".

A cosa si riferisce?

"All’obiettivo inseguito e raggiunto di ricostituire il senso di comunità e di appartenenza che a Pergola si era perduto. Ci siamo impegnati dall’inizio per riportare al centro i cittadini e le associazioni, alle quali, oltre che alle scuole, abbiamo messo a disposizione spazi e supporto. Penso ad esempio al teatro, diventato luogo vissuto costantemente, aperto per assemblee e incontri e non solo per spettacoli; un luogo vivo, cosi come il museo e la biblioteca. I cittadini erano diventati spettatori delle decisioni assunte dalla passata amministrazione e noi li abbiamo fatti tornare protagonisti, com’è giusto che sia, ed è in questa direzione che desidero continuare il mio lavoro. In linea con questa modalità operativa si pone anche la scelta di rendere pedonale piazza Ginevri, punto centrale della città, luogo di incontro, relazioni e base per i tanti eventi organizzati, che ora rendono viva Pergola tutto l’anno".

Prima ha parlato di un inevitabile rallentamento su alcuni aspetti. Quali sono stati?

"Alcuni lavori pubblici programmati da tempo hanno subito ritardi e si concretizzeranno solo da qui ai prossimi mesi. Penso alla riqualificazione dell’ex mercato coperto ‘Foro Valerio’ che prevede un investimento di 300mila euro e per la quale c’è la gara in corso in questi giorni; e al milione di euro che abbiamo ottenuto da fondi Pnrr per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico di un padiglione della scuola primaria, che partiranno a metà giugno".

Progetti per la consiliatura 2024-2029?

"Cito la riqualificazione di altri edifici scolastici e delle parti della città che ne hanno particolare bisogno, come viale Martiri della Libertà".

La squadra per la prossima sfida elettorale è pronta?

"Ci stiamo lavorando. Sarà un mix di attuali amministratori e nuovi ingressi che arricchiranno ulteriormente il gruppo".