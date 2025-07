Verso il voto: il tour di Ricci: "Sanità, in Regione tre assessori che non fanno nemmeno per uno"

Prosegue il tour elettorale di Matteo Ricci: ieri per promuovere la sua candidatura a presidente della Regione Marche l’europarlamentare ha fatto tappa prima a Vallefoglia davanti alla Casa della salute e poi a Gabicce Mare. E che la sanità fosse il terreno su cui si concentra lo scontro più duro di questa campagna elettorale è stato confermato ancora una volta. "La sanità marchigiana è in crisi. Le file d’attesa sono aumentate, la regione spende ogni anno 160milioni di euro per curare i marchigiani fuori Regione e un marchigiano su dieci rimanda le cure perché non trova risposte nel pubblico e non può permettersi di andare dal privato" ha esordito Ricci.

Poi, ha proseguito con un attacco politico alla Giunta. "Abbiamo un assessore che doveva essere cambiato e pur di non cambiarlo gli hanno messo un sottosegretario e dopo ancora hanno dato a un altro assessore la delega all’edilizia sanitaria – ha sostenuto Ricci -. Praticamente siamo l’unica regione d’Italia che ha tre assessori che non fanno per uno. Tutto questo mentre c’è bisogno di investire nella sanità pubblica e battere i pugni sul tavolo, a Roma, per chiedere che venga finanziata maggiormente". Sullo sfondo della polemica il potenziamento della Casa della Salute di Vallefoglia, per il quale il sindaco Palmiro Ucchielli ha più volte sollecitato la Regione. "Dopo tutti questi anni non abbiamo ancora avuto una risposta – ha detto Ucchielli -. Questa struttura l’abbiamo realizzata in un anno, mentre in cinque non abbiamo ancora ricevuto conferme sul suo potenziamento".

Nella tappa a Gabicce Mare, dove Ricci è giunto insieme alla candidata capolista a Pesaro per il Pd Michela Vitri, hanno invece tenuto banco oltre alla sanità, anche i temi della valorizzazione del turismo e della scarsa crescita economica. Anche qui, nel mirino, la futura costruzione della Casa della salute annunciata dall’assessore Saltamartini nelle scorse settimane. "Ben venga questa struttura a Gabicce – ha esordito Vitri -. Adesso però non c’è traccia di questo e c’è invece l’eliminazione della guardia medica turistica". Sul piano economico, invece, Ricci ha attaccato la scarsa crescita della Regione. "Se non fossero arrivati i miliardi del Pnrr, che hanno consentito gli investimenti pubblici – ha sostenuto – le Marche sarebbero in recessione". E poi, il sogno. "Far diventare le Marche una Regione europea. Il buon vivere che c’è qui, non esiste da nessun’altra parte. Dobbiamo saperlo comunicare, non Acquaroli con politiche per il turismo fallimentari".