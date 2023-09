Verso il voto, la Lega cerca il candidato a Pontida

di Anna Marchetti

Luca Serfilippi (Lega), Stefano Aguzzi (Forza Italia) e Giuseppe De Leo (lista civica). Sono i candidati sindaci sui quali il centrodestra cerca di valutare il gradimento dei fanesi. Questo l’obiettivo del nuovo sondaggio cittadino di cui si parla in questi giorni, commissionato a livello regionale a una società di Roma. Tra i candidati sindaci sui quali i fanesi sono chiamati ad esprimersi, oltre ai tre del centrodestra, sarebbero stati inseriti due esponenti del centrosinistra, Barbara Brunori ed Etienn Lucarelli, entrambi delle liste civiche del sindaco Massimo Seri che, dopo due mandati, non è ricandidabile. "Sicuramente Brunori e Lucarelli – commentano – sono i due più popolari tra gli aspiranti sindaci del centrosinistra".

Qualcuno lo definisce un tentativo del centrodestra di alimentare le tensioni in una alleanza di governo già in difficoltà, di lusingare i due assessori in carica e di testarne il ‘peso’ tra l’elettorato nell’ipotesi dell’apertura di una eventuale trattativa con uno dei due. Chi vivrà vedrà.

Il sondaggio del centrodestra si inserisce in un momento decisivo per la coalizione, con la Lega Fano che continua a spingere, per la candidatura a sindaco del consigliere regionale Luca Serfilippi il quale, finora, non ha mostrato alcuna volontà di mettersi in gioco in tale ruolo. Il nodo potrebbe sciogliersi a Pontida, la grande kermesse della Lega iniziata ieri, alla quale hanno già annunciato di partecipare sia l’onorevole Mirco Carloni che lo stesso Luca Serfilippi.

La strada sembra in salita anche se alcuni leghisti lo sperano, visto che ieri ed oggi al raduno si sono ritrovati anche tanti altri esponenti politici locali come il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il segretario di Fano Alessandro Brandoni, tutto il direttivo del partito fanese. Più probabile che qualcosa si muova prima della convention del 24 settembre annunciata dall’ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo che, a luglio, ha lanciato la sua candidatura a sindaco con il progetto "Una storia nuova", invitando al Tag hotel professionisti e politici di ieri e di oggi. Convention confermata nella riunione che si è tenuta pochi giorni fa nell’abitazione di De Leo ma che potrebbe essere preceduta da un incontro tra l’ex direttore generale e i vertici locali, provinciali e regionali dei partiti del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc).