Verso il voto, reprimenda di Minardi: "Su alcune scelte serviva più coraggio"

L’affollamento di candidature a sindaco non preoccupa il segretario del Pd Renato Claudio Minardi che punta alle primarie e, prima ancora, a costruire una coalizione ampia che comprenda M5S, In Comune, le liste civiche (da quelle del sindaco Seri a Ribella), Azione e + Europa. "Dobbiamo avere un’unità di intenti – afferma – su un grande progetto di città che guardi al 2040-2050. Naturalmente dobbiamo partire dai più deboli ma dobbiamo anche pensare allo sviluppo turistico, culturale e manifatturiero del territorio. Dalla prossima settimana programmeremo una serie di incontri con le altre forze politiche e iniziative nei quartieri: i social sono importanti ma serve il collegamento diretto col cittadino".

Il centrosinistra ha almeno 4-5 candidati sindaci pronti a partecipare alle primarie, non pensa siano troppi?

"Il mio obiettivo è creare una colazione che sia più ampia possibile su un progetto credibile, poi saranno i cittadini a scegliere il candidato sindaco. L’importante è che chi ottiene maggiori consensi guidi la coalizione e chi arriva secondo o terzo continui a lavorare per vincere".

Tra i candidati sindaci ci sarà anche lei?

"Io per ora sono impegnato a guidare il Pd e comunque alla carica di sindaco non ci si candida ma si viene candidati".

Su quali temi punta il Pd per battere il centrodestra?

"Fano ha grandi opportunità con le nuove tecnologie, l’idrogeno, l’intelligenza artificiale, perfino i cambiamenti climatici posso essere un’occasione di sviluppo. A tutto questo si aggiunge l’importante tradizione storica di Fano. Dobbiamo costruire un progetto importante e farlo conoscere alla città".

Non teme un indebolimento delle liste del sindaco, con Seri non più candidabile?

"E’ un elettorato che va ascoltato e per questo va individuato chi lo può rappresentare al meglio e sia convinto di sposare un progetto riformista".

In questi anni il centrosinistra avrebbe potuto fare di più per la crescita di Fano?

"I progetti in campo sono veramente tanti, in ogni caso si chiude un ciclo, anche se su alcune decisioni si sarebbe potuto mostrare maggiore coraggio. Ora bisogna guardare avanti e e creare le condizioni per lo sviluppo della città nel rispetto dell’ambiente. Dobbiamo occuparci della manutenzione del territorio, di ridurre il consumo del suolo recuperando il costruito, di politiche contro lo spreco dell’acqua attraverso campagne di sensibilizzazione, della cura di fiumi e torrenti, dello smaltimento dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata. E’ per me incomprensibile la realizzazione di una discarica (il riferimento è a Riceci ndr) senza il consenso del territorio".

Lei pensa al 2040-2050 ma i cittadini hanno i problemi quotidiani da risolvere...

"In politica serve lo strabismo, con un occhio bisogna guardare alle questioni quotidiane e con l’altro al futuro".

Sulla strada di Gimarra, lei rimane convinto che sia un’opera necessaria?

"Sarebbe assurdo perdere il finanziamento di 20 milioni di euro: occorre lavorare perché ciò non avvenga".

Anna Marchetti