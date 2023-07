Verso il voto: tre liste per De Leo Mascarin: "Primarie, già 800 firme"

Prima uscita ufficiale di Giuseppe De Leo in vista delle Amministrative 2024. L’ex direttore generale del Comune, indicato come possibile candidato sindaco del centrodestra, rompe gli indugi e chiama a raccolta al Tag Hotel, per mercoledì 19 luglio (ore 17.30), i sostenitori del suo progetto politico "Fano 2024-Una storia nuova". Sarà l’occasione "per un’analisi politica – è scritto nell’invito – in vista delle prossime elezioni del Comune": sono attese una quarantina di persone.

L’incontro al Tag Hotel sarà anche il momento per definire ruoli e responsabilità del gruppo di lavoro e, soprattutto, per preparare la grande convention di settembre. Convention nella quale De Leo renderà pubblica la sua candidatura e la decisione di scendere in campo per vincere le elezioni e governare la città. A settembre, inoltre, saranno presentate le 3 liste civiche che lo sosterranno e i relativi candidati: due sono già pronte, la terza è in fase di costruzione. L’accelerazione di De Leo, che finora non era mai uscito alla scoperto, serve sia a rendere pubblica la sua volontà di mettersi in gioco come candidato sindaco sia a rompere l’immobilismo del centrodestra fermo ai nomi di Luca Serfilippi (Lega), che ancora non ha dato una risposta neppure al suo partito, e di Stefano Aguzzi, proposto da Forza Italia.

Se De Leo apre la campagna elettorale del centrodestra, nello schieramento opposto ci ha pensato l’assessore Samuele Mascarin (In Comune), che già a marzo ha lanciato le primarie del centrosinistra proponendosi come candidato sindaco. E proprio a sostegno delle primarie In Comune da metà giugno ha promosso una raccolta firme che sta per raggiungere l’obiettivo delle 1000 sottoscrizioni entro metà luglio : al momento le firme, tra on line e cartaceo, sono oltre 800. Ai primi firmatari (Samuele Mascarin, Carla Luzi, Fabrizio Bartolucci, Enrico Zampa, Simona Ricci, Grazia Mosciatti, Luca Serafini e Dimitri Tinti) pare si siano aggiunti altri esponenti politici, anche del Pd, oltre ovviamente al cosiddetto ‘popolo delle primarie’. L’idea è quella di portare i cittadini al voto, per la scelta del candidato sindaco 2024, entro la fine dell’anno.

Anna Marchetti