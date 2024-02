Verso la Settimana culturale fanese: "Previsti oltre 60 appuntamenti"

Oltre 60 appuntamenti tra ambiente, arte, archeologia, incontri, letture e laboratori per grandi e bambini, che si svolgeranno nei luoghi della cultura fanese: museo, mediateca, corte Malatestiana, teatro della Fortuna e la nuova sala della cultura, nel palazzo dell’ex tribunale. Quest’ultima sarà inaugurata domenica 3 marzo, alle 11, anteprima della settimana culturale, con un evento dedicato al registra Leandro Castellani.

Presentata ieri la settimana culturale fanese, dal 4 al 10 marzo, di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Alla Pescheria di Pesaro, presente il vicesindaco Daniele Vimini, l’assessore alla Cultura Cora Fattori e la collega alle Pari Opportunità, Sara Cucchiarini, hanno illustrato il ricco programma che, nei giorni scorsi, è stato al centro di polemiche, per il ruolo attribuito a Circonomia, il festival di Alba sull’economia circolare. "Festival che si sposa perfettamente – ha specificato Fattori – con lo slogan di Pesaro ‘Natura della Cultura’. Questa settimana è l’occasione per valorizzare il territorio, non solo per ciò che già esiste, ma anche per quanto potrà essere". La settimana della cultura incrocia l’8 marzo la Giornata della donna celebrata, alle 18.30, al Foyer del Teatro con la presentazione della ristampa del libro "Maria Risorta" di Giulio Grimaldi curata da Francesca Tombari. Seguirà alle 21, sempre al Teatro, lo spettacolo "Maria Risorta".

Di attualità, viste le recenti scoperte archeologiche in piazza Costa, la conferenza-dibattito di martedì 5, alle 17, nella sala capitolare dell’ex convento di Sant’Agostino su "Le Piazze di Fano" organizzata da Archeoclub e Legambiente. Previste, grazie alla collaborazione della curia, visite guidate al museo diocesano, in particolare quella di mercoledì 6, alle 21, sarà dedicata ai fondi archivistici musicali con il successivo concerto della Cappella Musicale del Duomo. Nel programma c’è poi la mostra "Pietro Perugino Primus Pictor in Orbe" con la presentazione di un catalogo dedicato ai bambini. Tra gli appuntamenti di Circonomia da segnalare al Teatro della Fortuna, sabato 9 alle 15.30, il processo alla transizione ecologica, tra gli ospiti per l’accusa Giuliano Ferrara e il vicedirettore della Verità Francesco Borgnovo, mentre per la difesa Stefano Ciafani e l’ingegnere ambientale Annalisa Corrado. Segue alle 21 l’intervista a Gianrico Carofiglio "L’ecologia delle parole". Non mancherà lo show, domenica 10, con l’Orchestra Sinfonica Rossini.

Anna Marchetti