Verso le elezioni: domani c’è il confronto tra i diversi candidati

Domani a Urbino ci sarà un secondo confronto tra i candidati alla presidenza delle Marche, in vista delle elezioni regionali di fine settembre, anche se mancherà un nome di peso: questa volta, Francesco Acquaroli, presidente uscente della Giunta e nuovamente candidato per il centrodestra, ha declinato l’invito. Saranno perciò cinque i candidati partecipanti al dibattito, quattro in presenza e uno in videoconferenza. Nella Sala Raffaello del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica), alle 17.30, ci saranno Lidia Mangani (Pci), Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione), mentre Matteo Ricci (centrosinistra) interverrà via web. A organizzare l’evento è la Rete per i beni comuni. Tra i temi di cui si dibatterà, centrale sarà quello riguardante acqua, rifiuti e servizi locali, con la scadenza nel 2028 degli affidamenti a Marche Multiservizi e Aset e il rischio dell’ingresso delle multinazionali: non a caso, il nome dell’iniziativa è "Acqua e rifiuti, percorso per una gestione tutta pubblica". Dopo i saluti istituzionali del sindaco e del presidente del Consiglio comunale di Urbino, Maurizio Gambini e Roberto Cioppi, introdurranno il dibattito Francesco Veterani (Rete per i beni comuni) e Corrado Oddi (Forum italiano dei movimenti per l’acqua), chiuderà l’incontro Cristian Bellucci (Rete provinciale). L’evento è aperto a tutti, gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare.

n. p.