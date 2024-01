Verso le elezioni. Sara Mengucci: ufficiale la sua candidatura. Psicodramma nel Pd

La riunione del Comitato comunale del Pd dell’altra sera si è conclusa con la richiesta del segretario Giampiero Bellucci di riunire una serie di saggi per decidere una candidatura unitaria a sindaco. Quello che quattro mesi di consultazioni per 78 membri non è bastato lo faranno 4-5 saggi chiamati dallo stesso segretario a sbrogliare la matassa. Giampiero Bellucci ha concluso la lunga serata del Pd piuttosto arrabbiato. Dicendo chiaramente che era seccato perché l’idea delle primarie non era mai emersa con la stessa forza appalesata l’altra sera. Meglio decidere di convocare i tre candidati ufficializzati nel corso della serata con il sindaco uscete e con una serie di saggi da segretaria e comitato comunale. Quanto ci vorrà? Almeno un mese di sicuro.

In realtà qualcosa è ora veramente cambiato, proprio tirando in ballo le primarie che si vogliono evitare. Lo ha fatto la ex assessora Sara Mengucci, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, anticipata giorni fa dal Carlino. Cosa ha detto Sara Mengucci? Che lei è disponibile a partecipare alle primarie per il sindaco, che la sua candidatura è basata sulla necessità di una presenza femminile e che c’è la necessità di aprire maggiormente il partito al di là di una decisione del grupo dirigente. Tradotto: con le primarie si può capire quale è il candidato migliore. Mengucci non lo dice ma fa capire che non basta un testa a testa tra Biancani e Vimini, ma anzi la sua presenza dà una spinta molto più legata al ruolo della donna. Chi aveva avuto dei dubbi sullacandidatura di Mengucci dopo l’incontro ci ha davvero ripensato.

Ma non c’è solo una nuova corsa a tre candidati e un’ipotesi forte di primarie. Nel corso del dibattito è soprattutto intervenuto Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione, che ha colto la palla al balzo del sabato riuscito con il presidente Mattarella per ricordare che "un importante esponente del nostro partito come Matteo Ricci dovrà essere decisamente valorizzato". Citando sia le prossime elezioni europee, per le quali Ricci è già candidato. Ma soprattutto la possibilità di una candidatura alla presidenza della Regionenel 2025. "Inutile pensare ad un terzo mandato da sindaco. Le forze migliori vanno politicamente utilizzate dove possono contare", ha ribadito Ceriscioli prendendo per buone le contrarietà al terzo mandato che esistono. "Ci sono naturalmente cose più importante del terzo mandato. Dalle elezioni europee – ha detto l’ex presidente Ceriscioli – alle politiche fino alle prossime regionali. Dobbiamo certo contestualizzare ogni discorso".

In realtà il segretario comunale Giampiero Bellucci ha fatto capire chiaramente di non volere ogni tipo di primarie: "Non le voglio fare – ci ha detto in serata – perché non aggiungono niente alla scelta del candidato, Possiamo arrivarci all’interno del partito. Magari trovando un accordo su Biancani". Che nelle consultazioni del gruppo dirigente ha avuto circa la metà dei consensi espressi dai 48 dirigenti interpellati sui 72 aventi diritto. Per questo ha lanciato l’idea dei saggi per dire che è un’altra la strada per scegliere il candidato nell’ambito del gruppo dirigente. Bellucci ha detto chiaramente che non è il caso di farle, perché dividono. Meglio i saggi. D’altra parte un’amministrazione che, con il capo di gabinetto Amadori, dice di aver risolto tutti i problemi cittadini, perché dovrebbe scegliere il nuovo sindaco con le primarie? Ci sono tanti saggi in quella amministrazione. Meglio usarli.