Verso le feste natalizie. Prende forma la pista. Lavori in viale Marconi

Rettangolare, a basso dispendio energetico grazie alla tecnologia: la pista in ghiaccio sintetico, in viale Marconi, è in fase di montaggio (foto). I preparativi fremono perché l’inaugurazione del Natale – con accensione di albero in Piazza del Popolo e luminarie a led – sarà il 30 novembre dalle ore 18. Nel frattempo, per garantire decoro in centro il Comune ha chiesto ai condomini di via San Francesco di pulire gli imbrattamenti che deturpano le pareti sotto il loggiato. Proprio in quel lato il passeggio sarà intenso poiché vi troveranno dislocazione le tipiche casette del mercatino natalizio. A Convention Bureau, organizzatori del Natale. il Comune ha chiesto di prevedere allestimenti anche fuori dal centro storico: tra le piazze addobbate rientreranno piazza Redi, Baia Flaminia, Villa Betti, Fiorenzuola, Novilara, Monteciccardo. Se il 26 verrà divulgato il vincitore del concorso dedicato ai presepi, il 28 novembre, in Piazza verrà rivelato il negozio che ha vinto per la vetrina più bella.