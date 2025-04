Verso l’ultimo saluto al Papa. Già a Roma 360 ragazzi . E c’è un pullman della diocesi

Domani, alle ore 10, ci saranno i funerali di Papa Francesco. Per andare incontro al desiderio dei fedeli di prendere parte alle esequie in piazza San Pietro, l’arcidiocesi ha previsto un viaggio in pullman che si concretizzerà solo in base alle prenotazioni pervenute entro le 13 di oggi. "La partenza è fissata per le ore 3 dal parcheggio San Decenzio – spiega don Michele Rossini, referente per l’organizzazione –. Il programma prevede la partecipazione al funerale in piazza San Pietro, pranzo al sacco e rientro in serata. La quota è di 50 euro per un numero minimo di partecipanti di 55 persone, o di 60 euro per un numero minimo di 45 persone. Sotto questo numero il viaggio verrà annullato. E’ necessario dare adesione entro oggi alle 13. Per adesioni telefonare a Mara 328/7682170 o al mio, 339/3813162".

Saranno invece già a Roma i 360 giovanissimi della metropolia (Pesaro, Fano, Urbino) accolti in Vaticano per partecipare con don Enrico ai tre giorni di Giubileo degli adolescenti (11 e i 16 anni). Nei tre giorni di permanenza, durante i quali i giovani vivranno la straordinaria esperienza giubilare, ci sarà la partecipazione alle esequie. "Ci proveremo – ammette don Enrico –: il nostro gruppo passerà la porta santa di San Paolo fuori le mura. La Santa Sede ha previsto dei maxi schermi da cui sarà possibile seguire il funerale con il commento destinato agli adolescenti che sarà possibile ascoltare tramite un’app (Play2000) scaricabile nei telefonini. Ciò guiderà i nostri ragazzi nella comprensione dei gesti della liturgia".

Solidea Vitali Rosati