Verso Pesaro anche i 7 dipendenti ora a Fano

Uno scacchiere in pieno movimento quello che innesca l’agenzia delle Dogane con questa mossa immobiliare: perchè non c’è solamente lo spostamento del personale che attualmente lavora in via Cecchi, in quanto una parte distaccata di questo ente, e cioè quello dei monopoli di stato, è invece in questo momento ospitato all’interno della agenzie delle entrate in viale Mameli, in totale altri 4 dipendenti.

Una operazione da oltre due milioni di euro e cioè il costo dello stabile dell’ex banca d’Italia in via Rossini per poco più di una dozzina di persone? Sembra proprio di no.

Le indiscrezioni che escono proprio dai dipendenti delle Dogane parlano di un piano preciso messo a punto dalla direzione generale di Roma: il nuovo assetto dovrebbe prevedere non solo l’accorpamento del personale di Pesaro, ma anche i sette dipendenti della sede di Fano. Una concentrazione di funzioni che avrebbe e prenderebbe una valenza provinciale. Tra le varie ipotesi messe sul tavolo anche la realizzazione di un laboratorio per le analisi chimiche finalizzato per alcuni settori merceologici e che dovrebbe portare all’assunzione di nuovo personale specializzato.

Finito qui? Pare di no perché si parla anche della sede di Pesaro come centro per seminari per l’aggiornamento del personale, funzione questa fino ad oggi svolta dalla sede di Bologna che sovrintende sia le Dogane di Ancona e quindi anche Pesaro.

Un piano già delineato con tanto di contratti firmati con Banca d’Italia, ma che ora ha un punto interrogativo. Il presidente delle Dogane, espressione grillina, l’altro ieri è stato rimosso dall’incarico per far spazio ad un successore espressione dei partiti dell’attuale maggioranza. Cambierà tutto il piano predisposto ed avallato dal suo prececessore? "Pensiamo di no – dicono i dipendenti delle Dogane –, ma alla fine è sempre tutto possibile".

Ma per capire come si svilupperà la nuova sede pesarese, occorrerà attendere gli annuncia ufficiali e gli eventuali programmi di sviluppo.

m.g.