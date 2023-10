Vescovo, parole sante sulla discarica: "Un colpo mortale a quel paradiso"

"Una maxi discarica in quelle splendide colline potrebbe essere un colpo mortale al territorio per i decenni a venire". "Intorno ai rifiuti c’è un grande business, ma le imprese devono anche esprimere una responsabilità sociale". Sono parole che non arrivano da un pulpito qualsiasi, ma da quello dell’arcivescovo Sandro Salvucci, il quale prende una posizione chiara e netta contro il progetto della discarica di Riceci. Lo fa con parole, opere e senza omissioni. Le parole sono tante: le sue e quelle che cita del Laudate Deum di Papa Francesco e che riportiamo nella parte alta della pagina. Quanto alle opere, Salvucci parteciperà alla manifestazione che i comitati anti discarica hanno organizzato per sabato 14 ottobre: l’hanno chiamata, non a caso, “Camminata con l’arcivescovo“ e andranno da Montefabbri a Riceci, dove l’arcivescovo celebrerà la messa davanti alla cappella della Madonna dei Sodi.

Insomma, la battaglia contro il maxi impianto voluto da Marche Multiservizi, ha un nuovo leader non solo spirituale, perché Salvucci per la prima volta dal suo insediamento a Pesaro e a Urbino entra in un tema “politico“, nel senso più ampio del termine. Ne ha parlato per la prima volta nel giorno di San Francesco, mercoledì scorso, durante la messa che ha celebrato a Urbino.

Ma come ha maturato la scelta di prendere una posizione così netta contro la discarica?

"La settimana scorsa – spiega – ho ricevuto rappresentanti del comitato che si sta battendo contro la discarica e che mi hanno spiegato qual è la loro azione. Poi ho approfondito la questione e mi sono reso conto che la posta in gioco è molto alta. Si tratta di realizzare una maxi discarica destinata a ospitare rifiuti che vengono da ogni dove e non solo prodotti dal territorio".

Poi l’arcivescovo va al cuore del problema, cioè alla maxi operazione messa in piedi da Marche Multiservizi con l’imprenditore sammarinese Ambrogio Rossini: "I rifiuti – dice – sono un tema attorno al quale c’è un grande business e scegliere come sito le bellissime colline a due passi da Montefabbri e da Urbino, in un territorio incontaminato, significa creare una ferita importante. Non è solo un problema di Petriano, ma di tutta la comuità perché qui parliamo del cuore della provincia. Senza dimenticare che proprio intorno a quell’area c’è una delle eccellenze di questo territorio, l’agricoltura biologica. Tutto questo rende chiaro che una maxi discarica va in aperta contraddizione con l’identità del territorio. Se i dati sono esatti, parliamo di numeri enormi in termini sia di tonnellate di rifiuti conferiti sia di camion che ogni giorni li dovrebbero trasportare".

A chi gli fa notare che, come detto, questo è il suo primo intervento in un tema più “politico“, per quanto inteso in senso lato, lui replica così: "Non è politica, questo è un tema che tocca la vita dei cittadini. Anche per questo aderisco alla camminata di sabato prossimo e celebrerò una messa a Riceci come sottolineatura del fatto che quell’area è un dono del Creato che dobbiamo custodire, nel solco e nel segno di San Francesco, ma anche dell’enciclica del Papa".

Ma cosa dice agli amministratori e a chi sta portando avanti questo progetto?

"A tutti coloro che entrano nei processi decisionali faccio un appello alla responsablità affinché vigilino per tutelare l’ambiente e il territorio".

Che impatto ritiene possa avere la sua presa di posizione?

"Diciamo che mi meraviglierei se destasse meraviglia ciò che dico. Il gioco di parole è voluto".

Le diranno che le discariche servono e che dovunque si vogliono fare nessuno le vuole.

"Io dico che si devono cercare altre strade: una di queste strade è riciclare sempre di più. L’altra, magari, è realizzare impianti più piccoli. E’ chiaro che sono più costosi e qui invece si parla di industria dei rifiuti, di business. Ci sta che gli imprenditori ragionino in questo modo, ma devono anche esprimere una responsabilità sociale. Si possono fare altre scelte magari meno vantaggiose dal punto di vista economico ma qualche prezzo va pagato per tutelare il territorio".

Roberto Fiaccarini