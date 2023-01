"Vescovo unico, segno di una città isolata"

Una settimana fa l’annuncio di un vescovo unico per Urbino e Pesaro, sarà monsignore Sandro Salvucci a capo delle due Diocesi. In questi giorni sono stati diversi gli interventi, specie della politica, ai quali oggi si unisce quello del segretario del Pd di Urbino Giorgio Ubaldi.

"Con un tardivo impegno oggi tanti protestano perché il vescovo ad Urbino ritorni. I credenti umiliati da una scelta che non sentono e non condividono e i politici, quelli che dal ’ci penso io’ sono passati a estreme iniziative come ’no all’ 8 x Mille’ ma anche ’non andrò alla sua investitura’ e ’chiudiamo le porte del Duomo’. Dispiace per chi, pochi, si sono impegnati sul serio per un ripensamento a una decisione sbagliata. Fa pensare l’atteggiamento della Conferenza Episcopale delle Marche che ha avallato una scelta all’unanimità. Davvero tutto è riportato alla conta degli abitanti, al numero sotto il quale si sopprime una storia, un sentimento, un appartenenza? Anche per chi come me - prosegue Ubaldi - non è credente la scelta di non avere più l’arcivescovo è purtroppo un segnale di come questa città è sempre più isolata. Dobbiamo uscire da questo schema che penalizza tutto l’entroterra. Fra un po’ anche il nostro ospedale rischia, se le politiche di questa Giunta regionale non cambiano, di diventare un grande pronto soccorso con la smobilitazione delle eccellenze che ancora, grazie alla abnegazione di tutto il personale, resistono fornendo un servizio essenziale a tutto l’entroterra. Ne parleremo con gli operatori in un incontro pubblico venerdì 20 gennaio ore 17.30 Collegio Raffaello in Urbino".

Per Ubaldi è necessaria una riflessione: "Urbino rimane un punto di riferimento economico per tutto il nostro entroterra. Non solo per storia: tutte le mattine almeno 2mila persone vengono da altre città o paesi qui a lavorare e studiare tra università, ospedale, Sovrintendenza e Comune ma anche nelle scuole, enti vari e aziende".

fra. pier.