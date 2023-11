Vespri d’Organo oggi a Cristo Re

In occasione della solennità di Cristo Re si chiuderà ufficialmente la XIX edizione del Festival organistico internazionale dei Vespri d’organo, con il concerto evento rinviato lo scorso agosto per cause di forza maggiore. Oggi alle 16,30 nella chiesa di Cristo Re si esibirà l’Ensemble Croma formato da Giuliana Maccaroni e Martino Porcile all’organo, Lucia Ferrati come voce narrante, Alessandro Pertosa in tessitura poetica e Giuliano Del Sorbo in pittura dal vivo.

L’Ensemble proporrà “Parola d’Isacco“, una conversazione teatrale per musica, voce narrante e pittura dal vivo la cui tessitura poetica è firmata dallo scrittore e drammaturgo Alessandro Pertosa. L’Ensemble Croma nasce dall’idea del dialogo fecondo tra le arti, creando spettacoli in cui musica, poesia e pittura interagiscono in un un’unica narrazione. Il duo organistico Maccaroni-Porcile collabora a questo progetto contribuendo alla conversazione teatrale attraverso la scelta di repertori musicali in sintonia con i testi scelti.

Lucia Ferrati è lettrice, speaker e docente di lettura ad alta voce, oltre che ideatrice e curatrice di alcune tra le più importanti manifestazioni culturali di Pesaro e provincia. Giuliano Del Sorbo collabora come attore e performer con alcune compagnie teatrali italiane e straniere ed è impegnato in mostre e performance di pittura live. Inoltre, dal 2019, ha creato “Paintheatre“, il teatro della pittura, un’idea performativa in veste di spettacolo che permette al pubblico di entrare nello studio del pittore per assistere in diretta al suo atto creativo. In programma musiche di Part, Robin, Hakim, Reger. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

l. d.