Vespri d’organo, spiritualità sonora. Musica e voci per evocare la pace

Sarà la chiesa di Cristo Re ad ospitare il 10 luglio il primo concerto del Festival Internazionale “Vespri d’organo a Cristo Re“, giunto alla XXI edizione. "Il Festival è diventato una radice culturale che si è innestata nel nostro territorio – afferma la direttrice artistica Giuliana Maccaroni – attraverso una programmazione che ha saputo raccogliere il favore del pubblico locale e dei turisti. Siamo riusciti nell’intento di valorizzare chiese ed organi del territorio, anche proponendone una costante manutenzione prima dei concerti. Inoltre – prosegue Maccaroni – questo Festival vuole farsi baluardo di pace: in un momento di terribili conflitti facciamo nostre le prime parole del Pontefice che incoraggia l’uomo a disarmare il linguaggio. Organizzare un evento culturale che cerchi di promuovere il disarmo delle coscienze può essere uno strumento valido per raggiungere questo scopo".

Il primo concerto vedrà protagonisti due artisti di fama internazionale Cédric Meckler & Olivier Vernet in un concerto d’organo a quattro mani dal titolo A Midsummer Night’s Dream. Sempre a Cristo Re, il 16 luglio, Lucia Ferrati, accompagnata all’organo da Beppino Delle Vedove, darà voce a brani tratti da Padre Nostro di Simone Weil. Il Festival raggiunge anche Farneto di Montelabbate (18 luglio): nella chiesa di San Martino Vescovo, la voce recitante di Lucia Ferrati proporrà pagine tratte da Vita Martini del monaco Sulpicio Severo. Alla tromba Francesco Marconi e all’organo Davide Omiccioli. Si torna nella chiesa di Cristo Re (23 luglio) per ascoltare Laura Vannini (violino) e Ismaele Gatti (organo) tra Opera, Soli e Concerti.

Il concerto del 27 luglio si terrà nella Concattedrale di san Cristoforo di Urbania dove si esibiranno il soprano bulgaro Plamena Angelova e l’organista Roberto Bonetto. Lo sfarzo barocco della chiesa del Nome di Dio, che ospita uno degli organi più antichi delle Marche, farà da cornice a musiche che evocano ritmi di danza, affidate a Christian Tarabbia (30 luglio).

Il 2 agosto, nella chiesa di san Giovanni, Lucia Ferrati leggerà brani da La felicità di Tolstoj con Ferruccio Bartoletti all’organo. A Cristo Re (6 agosto) Un po’ di Francia e Germania con Tobias Horn. L’11 agosto l’appuntamento è in Cattedrale con Musica e preghiera nell’ora del Profumo con Massimo Malavolta, praecentor, e all’organo Filippo Sorcinelli, originario di Mondolfo, noto anche per la sua attività di sarto dei papi. In cattedrale (15 agosto, ore 18.30) si terrà la Messa del Turista celebrata dall’arcivescovo Sandro Salvucci con Martino Pòrcile all’organo. Il Festival si conclude il 20 agosto nella chiesa di Cristo Re con Mantici sonori: Gianni Fassetta alla fisarmonica e Maurizio Maffezzoli all’organo. Inizio concerti ore 21.15.

Ingresso libero.

Maria Rita Tonti