"Vessati dal prof". Condannato docente del liceo Torelli

Un mese e quindici giorni, con pena sospesa, è la condanna decisa ieri dal giudice Andrea Piersantelli a carico di Enrico Cinelli, l’ex prof di matematica del liceo Torelli di Fano, che era stato accusato di maltrattamenti psicologici nei confronti di alcuni suoi studenti, tra il 2017 e il 2020. Il reato, poi, è stato riqualificato in "abuso di mezzi di correzione" in relazione ai modi ritenuti eccessivamente duri che l’insegnante utilizzava per correggere i compiti di alcuni studenti.

Studenti che, in più occasioni, hanno riferito di essersi anche trovati a dover affrontare un grave stato di depressione a causa dei metodi di Cinelli. L’uomo, che ha sempre negato le accuse contestategli, dovrà comunque risarcire di 2400 euro la parte civile, i genitori di una delle alunne. Il pm per il 50enne aveva chiesto la pena di 2 anni e 1 mese. A favore dell’uomo, durante il processo, erano stati sentiti alcuni ex studenti che negavano quanto affermato dai coetanei, sottolineando che il professore era "sì severo, ma non maltrattante".

Sempre durante il processo era stata sentita anche la preside dell’Istituto tecnico industriale "Enrico Mattei" di Urbino, Silvia Gelardi, in merito ai comportamenti del professore di matematica Enrico Cinelli confermando che, anche in quella scuola, l’uomo aveva creato un clima decisamente teso senza però che lei avesse aperto un fascicolo disciplinare contro di lui, al contrario di quanto invece fece la ex preside di Fano, Renata Falcomer, che al tempo dei fatti sospese il professore. Ora il capitolo sembra chiuso, con l’applicazione anche di un reato più lieve di quello originario.

Giorgia Monticelli