Vetrata spaccata a colpi di sax Artista di strada "non punibile"

di Elisabetta Rossi

Aveva spaccato a colpi di sassofono la vetrata del portone di ingresso di Palazzo Gabuccini, in corso Matteotti, e si era anche azzuffato con uno dei residenti. E tutto perché l’amministratrice del condominio gli aveva chiesto di non suonare davanti al loro stabile, ma di spostarsi altrove. Denunciato e finito a processo, ieri l’imputato, un clochard e musicista di strada, 61enne, di origini inglesi, che per un po’ ha vissuto in una roulotte, è stato assolto dalle lesioni perché il residente ha rimesso la querela mentre è stato dichiarato non punibile per il danneggiamento del portone.

Il giudice Massimiliano Ricci ha infatti ritenuto questo secondo fatto di lieve entità. L’episodio risale a luglio 2020. Alla calura estiva si mescolano le note del sax che risuonano lungo corso Matteotti, in pieno centro a Fano. L’ingresso di Palazzo Gabuccini è il palcoscenico on the road scelto dal 61enne inglese. Ma la sua presenza evidentemente dà fastidio. L’amministratrice del condominio si presenta per chiedergli di esibirsi da un’altra parte. E l’artista di strada non la prende bene, anzi, molto male. Spacca la vetrata del portone a suon di sax e piega la maniglia. Un residente assiste alla scena e interviene per cercare di fermare quella furia. E scoppia la zuffa. I due se le suonano a vicenda. Il musicista sferra un pugno in faccia al residente provocandogli un trauma con prognosi di 5 giorni. E il residente risponde con un colpo dritto al naso del clochard che si ritrova con una frattura giudicata guaribile in 30 giorni. Contro il musicista scatta la querela e finisce a processo per lesioni e danneggiamenti. Lui invece decide di non sporgere denuncia. Ieri il processo si è chiuso con una sentenza a suo favore. L’imputato era difeso dall’avvocato Andrea Bianchi.