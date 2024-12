Vetrina più bella: "Sloto atelier" le supera tutte

"La vetrina più bella", vincitrice del concorso bandito dall’amministrazione comunale tra i negozi del centro, è quella di “Sloto Atelier”". Ad annunciarlo è l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci. "La commissione– spiega – si è riunita e ha valutato i progetti arrivati in Comune. La vincitrice del primo premio è il negozio di Sara Ansuini, in via Pedrotti 13".

Con quali motivazioni? "La commissione riconosce l’originalità e il senso artistico della vetrina che risulta cromaticamente armoniosa. È stata posta particolare attenzione alle forme degli addobbi rispetto ai prodotti esposti in vetrina – continua l’assessore citando l’esito della nota elaborata dalla commissione – integrando lo spirito natalizio con il mestiere della titolare. La proposta, per le caratteristiche che presenta, può ritenersi meritevole del primo premio". Secondo posto è statao assegnato a “Falabella gioielli”, via del Seminario 5/7; mentre il terzo classificato è “Stella scarpa Beauty personal trainer” in viale Gramsci, 39. I vincitori verranno premiati durante una cerimonia il 28 dicembre, alle ore 16.30, sul palco della Biosfera in piazza del Popolo. "Ringrazio tutti i commercianti che hanno aderito, circa 20 attività, che si sono messi in gioco, rendendo più “bella e accogliente” la città", ha concluso Frenquellucci.