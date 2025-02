Vetrina sul NY Times. Ricercatori "scoprono" la cacio e pepe perfetta: c’è anche un pesarese

La cacio e pepe perfetta? Messa a punto anche da un pesarese. Giacomo Bartolucci, 31 anni, ex studente di sax al Conservatorio al "Rossini", dopo la triennale a Bologna e il Master a Trento, ha messo a frutto i suoi studi in Fisica studiando e perfezionando la ricetta migliore per uno dei piatti più conosciuti: "Tutto è nato – afferma Giacomo che ora lavora alla università di Barcellona – quando mi sono trasferito in Germania, a Dresda, dove ho ottenuto un dottorato al Max Planck Institute per la fisica dei sistemi complessi. Qui, con i miei colleghi Daniel Maria Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Ivan Di Terlizzi, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas, Vincenzo Maria Schimmenti e Ivan Di terlizzi abbiamo cercato di dare una risposta ai dubbi dello stesso Ivan, che oltre a ricercatore è anche cuoco, al quale la cacio e pepe veniva a volte con i grumi e che ci ha invitato a studiarci su".

All’inizio, riprende Giacomo "All’inizio ci ridevamo sopra, poi abbiamo riunito un dream team di otto dottorandi e postdocs italiani, tutti giovani ricercatori, nessun professore, passati per il Max Planck Institute, e ci siamo trovati per cominciare gli “esperimenti”. Abbiamo preparato diversi campioni di formaggio e amido sciolti in acqua e variato meticolosamente la concentrazione di amido e di formaggio, quantificando le dimensioni dei grumi che si formavano a diverse temperature. In sintesi, abbiamo realizzato quello che in termodinamica si chiama diagramma di fase. I risultati erano incoraggianti, così abbiamo applicato al nostro sistema un semplice modello teorico. Abbiamo finito l’articolo e l’abbiamo inviato a una rivista scientifica".

E qui entra in gioco Giorgio Parisi, fisico romano e premio Nobel proprio per la sua ricerca nel campo dei sistemi complessi: "Parisi ha postato su facebook la bozza del nostro articolo. Da quel momento c’è stata una escalation completamente inaspettata. Ci ha dedicato un articolo anche il NY Times". Ma soprattutto ora (https://arxiv.org/abs/2501.00536), chi dovrà cucinarsi la cacio e pepe, potrà avere consigli utili per evitare grumi e per gustarsela al meglio.

Davide Eusebi