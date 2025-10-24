Nuova giunta al fotofinish

24 ott 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Vetta solitaria nei due gironi. Vadese e Trecastelli, è festa

Resta ancora imbattuta, oltre Sant’Angelo in Vado, anche la Cagliese

La Vadese sta attraversando un grande momento per la gioia dei suoi tifosi

Nel girone A di Seconda categoria in vetta alla classifica continua la marcia in solitaria della Vadese, dietro di lei a meno 1 il Ca Gallo, al terzo posto a meno 3 la Vigor San Sisto, in fondo con 1 punto (incamerato due sabato fa) l’Isola di Fano. Ancora imbattute due squadre: la Vadese e la Cagliese", mentre è arrivata la prima sconfitta del Casinina. 19 il gol della quinta giornata d’andata. Si sono divise le strade tra la Vis Canavaccio e mister Davide Omiccioli La capolista Vadese viaggia a ritmi sostenuti con 4 vittorie e 1 pareggio. Fausto Andreoni vice di mister Orazi e preparatore atletico così commenta il percorso della sua squadra e il campionato in generale: "È un campionato tosto e competitivo con squadre organizzate e determinate a fare bene, regnerà l’equilibrio probabilmente fino alla fine del campionato. La nostra squadra è stata allestita per fare un buon campionato, anche se e’ un po’ presto per fare considerazioni visto che siamo ancora alla quinta giornata. Dovremo restare uniti e compatti per raggiungere il nostro obiettivo visto che ci sono tante squadre che puntano a fare bene: Ca Gallo, Casinina, San Sisto, Apecchio che contro di noi ha fatto benissimo, senza contare Carpegna, Cagliese, Tavoleto e Santa Cecilia". Nella speciale classifica marcatori al primo posto con 6 reti segnate in 5 gare Diego Sanchini (Ca Gallo), 5 reti Tommaso Volpini (Vigor San Sisto), 4 reti: Alessandro Sebastianelli (Le Pole), 3 reti: Alessandro Rasponi (Durantina Santa Cecilia), Tommaso Raffelli (Piandimeleto), Giacomo Maiorano (Cagliese), Riccardo Agostini (Carpegna); seguono con due reti a testa 16 calciatori.

Anche nel girone B al primo posto c’è solo una compagine: il Trecastelli. Fanalino di coda lo Ies Santa Veneranda che sabato è riuscito a conquistare il primo punto della stagione, Sempre a punti (e quindi imbattute) la prima della classe (il Trecastelli) e il Cuccurano. Ben 22 i gol segnati nell’ultimo weekend. Solo una vittoria esterna, quella della capolista sul campo dell’Arzilla. Si è andato a segno su tutti i campi. Relativamente alla classifica marcatori al primo posto con 4 reti 4 calciatori: Aliou Gueye (S.Orso-Fano), Marco Carboni (Trecastelli), Omar Macciaroni (Urbinelli) e Klaudio Shqefanku (senigallia Calcio). 3 reti: Ayoub Aboulkhir (Real Metauro), Giacomo Federici (Pontesasso), Manuel Marambonti (Pian di rose), Matteo Cambrini (Gradara Calcio), Luca Muratori (Fortuna Fano) e Federico Paolini (Trecastelli). Seguono con 2 gol a testa 16 calciatori.

Giudice sportivo girone A e b. Ammenda di 150 euro alla Santangiolese e 50 al Piandimeleto. . Quattro gare di squalifica al calcatore Alessandro Rosaspina (Santangiolese), due gare di squalifica a Scaglioni (Santangiolese), una gara di squalifica a: Calderoni (Isola di Fano); Vasari (Santangiolese), Serpillo (Senigallia), Badioli (Fortuna Fano), Rappa (Villa Ceccolini), Del Canto e Tiso (Viri Fortes Adriatico).

