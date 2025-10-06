Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
Vezzoni felice per il gol e per la prestazione: "Ottima gara di tutta la squadra, avanti così"

"Nel primo tempo abbiamo disputato una buona prestazione, nel secondo ci saremmo meritati qualcosa in più. Nonostante ciò sono soddisfatto...

Franco Vezzoni

"Nel primo tempo abbiamo disputato una buona prestazione, nel secondo ci saremmo meritati qualcosa in più. Nonostante ciò sono soddisfatto per aver ottenuto il pari e per la prestazione della squadra". È un Franco Vezzoni ormai già diventato leader quello che commenta il 2 a 2 contro il Campobasso. Dal suo arrivo a Pesaro il 9 luglio scorso Stellone lo ha messo al centro del progetto e lo ha reso un centro di gravità permanente del gioco vissino. Fin dalle prime amichevoli stagionali la manovra offensiva pesarese è infatti sempre stata decentrata sulla sua corsia, quella sinistra, diventata fin da subito di sua proprietà. Sostituito soltanto negli ultimi cinque minuti del derby contro il Rimini, Vezzoni si è dimostrato brillante anche nell’analisi della scorsa gara: "Pur non muovendo tanto la classifica reputo importante il punto ottenuto a Campobasso. Eravamo venuti al ‘Molinari’ per cercare la vittoria ma abbiamo subito notato come il Campobasso sia una squadra tosta e ben disposta in campo. Siamo comunque riusciti a reagire bene al momentaneo svantaggio".

È stata proprio una sua rete, la seconda stagionale, a permettere alla Vis a inizio ripresa di agguantare il pari e iniziare l’arrembaggio per un 3 a 2 che non è mai arrivato. Vezzoni nonostante il mancato raggiungimento dei tre punti riesce a vederci però solo del buono dal punto conquistato in terra molisana: "Sono contento sia per la prestazione individuale che ognuno di noi è riuscito a mettere in campo sia per quella corale; ovviamente non posso che non esser soddisfatto anche per il mio gol. Giocare a Campobasso in uno stadio con così tanta gente non è mai facile ma nonostante ciò siamo riusciti a disputare un’ottima gara fin dai primi minuti".

Un gol, quello realizzato da Vezzoni, che ha messo la ciliegina su una torta già ben farcita da tanta qualità nel dialogo con i compagni e da una spinta offensiva risultata una costante dell’intera gara. Proprio come contro il Livorno, squadra con la quale Vezzoni andò per la prima volta a segno in biancorosso siglando il 3 a 0 sul finale, l’esterno ex Foggia classe 2001 sembra trovarsi più a suo agio quando la Vis riesce a fare suo il pallino del gioco e a riempire l’aria con tanti esponenti. Nonostante ciò la qualità che fa di Vezzoni una pedina insostituibile nel gioco di Stellone è l’affidabilità in fase difensiva.

Dopo aver fatto compiere un immenso percorso di crescita nella scorsa stagione a Kevin Cannavo’ sotto questo aspetto, Stellone, grazie al lavoro in anticipo sulle concorrenti del diesse Menga, quest’anno si è ritrovato fin da inizio ritiro un giocatore con questa dote già nel suo dna.

Lorenzo Mazzanti

