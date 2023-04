"Vi dico perché sogno, rido e mi arrabbio"

Cari lettori, mi perdonerete per questa sporadica presenza degli ultimi mesi, ma il mio percorso universitario sta giungendo a termine e, al contrario di come pensavo, la mia personale situazione psicologica a riguardo non è rosea. So quello che lascio, ma non so assolutamente cosa troverò.

Non sono quel tipo di persona che aspetta l’occasione della vita bussare alla porta, al contrario: ho innumerevoli idee riguardanti l’immagine che dovrebbe avere il mio futuro per farmi sorridere, ma non so proprio da dove cominciare. Sono cresciuta con la necessità di avere più piani di organizzazione a disposizione in caso si presentassero imprevisti di salute, e come puntualmente accadeva, dovevo sempre ricorrere ad alternative di soccorso.

Mi sento cambiata, sono consapevole di essere diversa da quella ragazzina di 13 anni che saliva sul palcoscenico di un teatro e iniziava a cantare davanti a più di mille persone. La vita ha cambiato le carte in tavola e mi ha raggirata affinché io potessi assecondarla a suo piacimento, ma no, non gliel’ho mai data vinta. L’umore dell’ultimo periodo è ballerino: sogno, rido, mi arrabbio e piango senza alcun motivo. Sono cambiate tante cose negli ultimi anni e le istruzioni per superare qualsiasi evenienza non le ha nessuno, purtroppo. Forse è meglio così, è meglio vivere la giornata come ho sempre fatto, lasciandomi sorprendere dalle piccole cose che la quotidianità mi regala. Io e la mia esistenza così com’è, imperfetta, ma meravigliosamente perfetta.

Quindi eccomi qui, seduta sul divano che vi scrivo mettendo a nudo tutte le mie insicurezze e dubbi esistenziali. Non me ne vergogno, sono un essere umano, sono fragile anche io e penso sia meglio ammetterlo piuttosto che mentire a sé stessi. So solo una cosa: ho voglia di vivere ogni giorno di più.

Asia D’Arcangelo