Vi raccontiamo il giorno in cui siamo diventati assessori della città

Tutte le terze classi della nostra scuola quest’anno partecipano al progetto di Educazione civica “Ti presento il Comune” promosso dal Comune di Pesaro. Noi ragazzi della classe 3ªA, assieme agli alunni della 3ªD, mercoledì 18 gennaio, siamo stati accolti dal Presidente del consiglio comunale Marco Perugini nella sala del Consiglio dove si riuniscono il sindaco, gli assessori e i consiglieri. Molti di noi non erano mai entrati in quella sala, che ci è sembrata grande e particolare e che ha su una parete un grande bassorilievo che rappresenta la città di Pesaro. Il presidente Perugini, in maniera chiara e accattivante, ci ha illustrato com’è strutturato e come si riunisce il Consiglio comunale che, a Pesaro, è composto dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale, da 9 assessori e da 33 consiglieri: 23 di maggioranza e 10 di minoranza. E’ stato interessante capire cosa succede quando il sindaco, una volta eletto, espone il suo programma elettorale, cioè tutto ciò che ha intenzione di attuare per la città, programma che deve essere poi votato dai consiglieri comunali e dagli assessori. Alcuni di noi sono stati scelti per prendere il posto del sindaco e degli assessori!

Abbiamo poi simulato delle dichiarazioni di voto esprimendo la nostra opinione su finte proposte di legge. Abbiamo constatato che è molto difficile convincere tutti, soprattutto i consiglieri di minoranza! Nessuna delle nostre proposte era pienamente corretta, ma siamo arrivati a compromessi, analizzando la complessità di ogni scelta. Ci ha colpito molto la modalità ordinata con cui bisognerebbe parlare durante un Consiglio, ognuno deve rispettare il proprio turno, deve aspettare che il Presidente gli dia la parola e soprattutto ha un tot di minuti a disposizione. Nessuno di noi è riuscito a rispettare la modalità giusta!

Matteo D’Urso, Francesco

Di Loreto, Giulia Mancini,

Giulia Perrotta, classe 3ªA