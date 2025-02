"Vi racconto il tormentone di Sanremo"

L’arte e lo spettacolo sono una costante nella vita di Daniele Bolla, speaker radiofonico, attore e presentatore durantino, ma il Festival di Sanremo è una vera e propria passione. Dal 1992 infatti è una presenza fissa a Sanremo e nelle date della kermesse canora racconta sui suoi canali social l’atmosfera del Festival, i retroscena, gli incontri con cantanti, vip e protagonisti del palco più famoso d’Italia.

Negli anni di aneddoti da raccontare ne ha accumulati a bizzeffe: da quando intervistò quattro volte nello stesso giorno Pippo Baudo a quando, scambiato per Red Ronnie, riusciva ad entrare dietro le quinte o agli eventi esclusivi, fino a quella volta in cui fu il primo a intervistare Lenny Kravitz appena uscito dall’hotel che proprio con il suo microfono in mano si mise a cantare con in braccio un cane.

Lunedì scorso Bolla è tornato a casa ed è stata l’occasione per fare il punto su questa edizione appena passata: "Sanremo è sempre un’emozione - commenta Bolla-, trovarsi per una settimana in quello che diventa il centro dell’attenzione della scena artistica e musicale italiana è elettrizzante ed il mio racconto è stato seguito sui social da tanti appassionati".

Bolla mette in evidenza quei lati più nascosti dell’evento che magari sfuggono alle grandi emittenti ma lui, inviato sul campo sempre in prima fila davanti all’Ariston, cattura tutti i dettagli: "Quest’anno il vero vincitore del Festival è stato Gabry Ponte, il dj che ha creato il jingle "Tutta l’Italia" che risuonava durante le serate, ogni volta ci fosse uno stacco pubblicitario. Tutte le volte che veniva trasmessa era un delirio, con la folla assiepata fuori dal teatro che ballava e si scatenava. È stata una grande intuizione di Carlo Conti che aveva chiesto uno stacchetto musicale al dj e invece si sono ritrovati tra le mani un vero tormentone. Devo dire che era la prima volta che vedo le persone felici della pubblicità".

Lucio Corsi, Rocco Hunt, Achille Luaro e Fedez: Bolla ha visto da vicino tutti i protagonisti. Il vero colpo al cuore lo ha avuto però quando in mezzo alla folla di piazza Colombo ha sentito una musica dal vivo a lui famigliare: "Mi son tornati in mente i motivetti che sento ad Urbania per la Festa della Befana, mi faccio largo tra la folla e trovo la Musica Arabita di Fano e il Bandino dei Brutti di Piobbico con il Vùlon che erano lì per promuovere il Carnevale di Fano. Ci siamo abbracciati e salutati calorosamente e li ho seguiti per le vie di Sanremo".

Andrea Angelini