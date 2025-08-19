"Vi spiego come sia possibile sbattezzarsi"

Approda a Pesaro lo "Uaar Pesaro Urbino", la sezione provinciale dell’Unione degli atei e agnostici razionalisti. Alessandro Cirelli – già avvocato, funzionario pubblico (foto) – è stato nominato quale referente territoriale.

Che cos’è l’Uaar?

"E’ un’associazione di promozione sociale che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici e difende la laicità dello Stato. È completamente indipendente da partiti. Opera sul territorio attraverso circoli e referenti: prima della nascita della sezione provinciale il circolo più vicino era quello di Ancona.

Piccolo glossario di riferimento

Per l’ateo Dio non esiste, mentre per l’agnostico l’esistenza di Dio non può essere esplorata dalla mente umana, quindi non può essere né negata e tantomeno affermata. Di conseguenza è impossibile caratterizzarla, ma non per questo l’agnostico riununcia ad informarsi riguardo le culture religiose e confessionali. L’ateo non aderisce ad alcuna forma di religione.

Tra i percorsi seguiti dallo Uaar c’è quello che permette ad una persona di sbattezzarsi.

"Vero. Non si può eliminare il battesimo – fatto avvenuto – però è possibile far annotare la volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica. Il compianto professore Stefano Rodotà, in qualità di garante della Privacy, stabilì nel 1999 il diritto ad essere cancellati dagli elenchi dei battezzati. Chiaramente la Chiesa considera lo sbattezzo un peccato mortale ed un delitto, soggetto alla scomunica "latae sententiae". Io mi sono felicemente sbattezzato anni fa, non volendo più, nel modo più assoluto, essere registrato fra i fedeli della Chiesa cattolica".

Quali sono gli obiettivi dello Uaar?

"Tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione giuridica o di fatto; contribuire all’affermazione concreta del principio supremo di laicità dello Stato; promuovere le filosofie atee ed agnostiche".

Insomma un’azione culturale per stimolare una maggiore consapevolezza civica su scelte personalissime...

"Sì. Facciamo un esempio".

Prego.

"A chi viene destinato l’8xmille in assenza di una scelta precisa? Purtroppo a non specificarlo è il 60% dei contribuenti italiani. La quota viene ripartita proporzionalmente tra le confessioni religiose e lo Stato in base alle scelte espresse dagli altri contribuenti che hanno fatto una scelta. Dal momento che il 70 % circa di coloro che effettuano una scelta, decide di devolvere l’8x1000 alla Chiesa cattolica, anche il 70% delle somme di chi non decide finisce nelle casse della Conferenza episcopale Italiana che con questo giochino, sconosciuto ai più, si porta a casa 1 miliardo di euro all’anno. Anche chi non decide finisce per decidere. Non ci sono controlli pubblici su questi fondi erogati alle confessioni religiose, se non generiche rendicontazioni generali".

Come si entra in contatto con l’Uaar?

"L’Uaar ha propri profili social. Si possono avere informazioni tramite mail, scrivendo all’indirizzo pesarourbino@uaar.it".

Solidea Vitali Rosati