"Vi svelo il mio documentario su Pesaro capitale"

Andrea Lorenzon, 34 anni, è un noto youtuber italiano, famoso per i suoi documentari carichi di ironia e, soprattutto, facilmente accessibili a tutte le età, che vanno ad esplorare, come un moderno Indiana Jones, tutte le peculiarità ed i luoghi nascosti delle varie città. Creatore anche del canale "Cartoni Morti", Lorenzon, in previsione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, ha girato un documentario anche per la nostra città, intitolato "La storia di Pesaro: arte, racconti e la Pizza Rossini", che verrà presentato al cinema Astra, venerdì, alle 18.30.

Andrea, ci vuole parlare del suo documentario su Pesaro? "Partiamo dal fatto che i miei documentari vanno molto a puntare sulla storia, sulla gastronomia e su tutte quelle curiosità che una città nasconde. Il mio obiettivo, attraverso i miei video, è rendere accessibile a chiunque questi racconti, usando un linguaggio sì ironico, ma di facile comprensione. Ho followers di tutte le età, dal più piccolo al meno piccolo. Per Pesaro sono partito dagli uomini primitivi, quindi il viaggio sarà un po’ lungo. Ho attraversato moltissime epoche storie per la città ed ogni volta mi sono soffermato per giustificare la presenza di ogni attrazione turistica, dalla Palla a Rocca Costanza". Molti cittadini, solitamente, non conoscono nemmeno le curiosità sulla propria città. "Infatti, è una cosa quasi impensabile essere turisti nella città in cui si vive. Molto spesso la giornata si svolge sempre a lavoro e, quando si torna a casa, la prima cosa che viene in mente è mettersi seduti nel divano e riposarsi e non andare in giro per musei o chiese. Io stesso ho scoperto molte cose di Portogruaro, il mio Comune d’origine, facendo un documentario".

Era mai stato a Pesaro prima d’ora?

"Mai stato a Pesaro, ma soprattutto mai stato nelle Marche in generale. Devo dire che Pesaro mi ha colpito molto come città, vista come un luogo di confine tra le basse Marche e la Romagna. Appena arrivato, ho iniziato subito a girare il documentario, andando nei luoghi caratteristici della città. Mi avevano anche dato una guida, Silvia, che gentilmente mi ha portato in giro per tutte le vie".

Cosa l’ha colpita maggiormente di Pesaro?

"Oltre alla pizza Rossini? L’ho mangiata senza controfigura, molto buona. A parte gli scherzi: io ho sempre avuto una passione per l’horror e sono sempre stato molto interessato alle storie macabre. Mentre giravo il documentario mi sono soffermato più volte ad osservare i mosaici del Duomo, dove vi sono scene di teste mozzate, leoni che mangiano antilopi, le lamie, che teoricamente rubavano i bambini. Inoltre, sono stato anche nella chiesa del nome di Dio, chiamata anche "della buona morte". Non accessibile a tutti, le pareti, nonché il soffitto della chiesa, sono costellati di teschi. Molto affascinante".

Alessio Zaffini