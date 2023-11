Via 60 posti per gli scooter. Irrompe la pista di ghiaccio

Sono circa una sessantina i parcheggi dedicati ai motorini che sono stati sacrificati per fare spazio alla pista di pattinaggio che quest’anno dalla piazza centrale si è trasferita in piazzale Matteotti. Una soluzione arrivata solo dopo una serie di diatribe che hanno visto un acceso confronto tra l’amministrazione comunale e gran parte dei commercianti che, sin dall’inizio, non hanno accettato la possibilità di via Largo Moro come destinazione del ‘palaghiaccio’.

Adesso, a rimanere senza posteggio per i propri motorini sono gli studenti del Mamiani che, almeno fino a quando rimarrà operativa la pista, dovranno trovare una soluzione differente per i propri mezzi. Intanto, i lavori proseguono intorno alla ‘Grande Sottilissima’ di Consagra,la scultura a cui è stato spostato un mattone bianco che componeva il reticolo alla base dell’opera per fare spazio ad alcune pedane che vanno a formare il percorso della pista che, pare, girerà attorno alla scultura.

Parallelamente anche piazza del Popolo inizia a mostrarsi in tutto il suo spirito natalizio. Una volta terminata l’applicazione delle 100mila lucine a led posizionate dalla ditta ‘Iam’ attorno ai rami dell’abete, che quest’anno svetta a 15 metri di altezza, si aggiungeranno ben cento palline di Natale. Cinquanta dipinte a mano dagli studenti del liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, e altre cinquanta che rimarranno invece monocolore. A contornare la piazza, invece, ci sono installate le venti casine di legno che ospiteranno quest’anno solo prodotti inerenti alle festività natalizie. Ma prima saranno utilizzate in questo fine settimana dalla Cna per una manifestazione dedicata gli artigiani (vedi servizio sotto)

"Entro giovedì prossimo concluderemo tutto, salvo imprevisti – rassicura Pietro Mola Genghi dell’impresa elettrica ‘Lem’ che da oltre 20 anni addobba e posiziona, assieme al padre Giacomo, l’albero di Natale pesarese –. Il lavoro ogni anno è molto lungo, richiede tempo e pazienza, anche se forse dall’esterno non sembra".

A qualche metro di distanza dall’abete verrà anche montato, prima di Capodanno, un maxi-palco che rimarrà fisso per tutto il 2024 e che ospiterà le varie iniziative previste per la Capitale della cultura. Il palco pare sia ancor più grande di quello utilizzato normalmente per il Festival del Cinema e verrà montato a ridosso dei loggiati del Comune. Rimane comunque fissata al 26 novembre l’accensione dell’abete in Piazza.

Giorgia Monticelli