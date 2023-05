Via ai centri estivi: esperienze nella natura per bambini e ragazzi

Finita la scuola si apre il problema per molte famiglie. Dove mettere i figli? Soprattutto a chi affidarli perché l’estate sia ricca di esperienze formative? Una delle risposte possibili sono i centri estivi. E quelli gestiti da Asi (Associazioni sportive e sociali italiani) che dal 2006 accoglie bambini e ragazzi nei suoi centri Jump – 20 in tutta la provincia, che apriranno i battenti il 12 giugno – sono fra i più collaudati. Chi s’iscrive entro il 31 maggio può usufruire di uno sconto del 10%. "Nel 2022 abbiamo tesserato 1.800 bambini, seguiti da 72 educatori, mentre siamo in 5 ad operare all’interno del direttivo, vista la mole di lavoro – racconta la presidente di Asi provinciale, Francesca Petrini –. La nostra è una filosofia sportiva in modalità outdoor, cerchiamo di stare all’aperto il più possibile e vivere appieno la natura, organizzando anche una serie di giornate nell’entroterra. Da noi i bambini giocano, sperimentano, si sporcano, insomma imparano a fare da soli. Le famiglie sono contente che i figli ritrovino questa dimensione dopo tanti schermi in cui troppe volte si isolano. Abbiamo resistito anche durante il Covid, adattandoci alle regole che di volta in volta venivano emanate, ma adesso che si può vivere appieno la vicinanza fra coetanei, tutto sarà molto più divertente. C’è un’attività Mini-Jump per i più piccini, dai 3 ai 6 anni, mentre nel classico centro Jump accogliamo bambini dai 6 ai 14 anni".

Nel programma sono riconfermate le escursioni, le uscite, le gite e le notti in tenda, ma ci saranno anche diverse novità grazie a quattro nuovi camp (calcio a 5, danza, vela e tennis) che conferma lo sport come filo conduttore di tutte le attività. Il più atteso, però, rimane il Camp NaturAvventura, un cardine delle esperienze lontano da casa, pensato per i più grandi che si svolgerà a Carpegna tra la prima e la seconda settimana di luglio. Confermate le uscite giornaliere, fra cui la gita in pullman a Fiabilandia e l’attesa giornata al Furlo con escursione in montagna, visita al museo e bagno al fiume.

La novità sarà una giornata ad Oltremare. "Restano validi i servizi di prolungamento dell’orario oltre quello classico, che va dalle 8 alle 13. I genitori che ne hanno la necessità possono lasciare i figli o sino alle 14,30 e in quasi tutti i centri anche sino alle 16; in questi casi è compreso anche il pranzo".

A Pesaro (telefono 392-1840409) Jump si tiene al camposcuola di via Respighi, mentre a Fano (tel. 393-8500970) sono addirittura 10 i centri a disposizione. Info www.centrijump.it.

Elisabetta Ferri