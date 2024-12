Via ai lavori per un PalaDionigi da Serie A

Sono partiti ieri i lavori di innalzamento e ampliamento del "Paladionigi" di Montecchio. Ad annunciarlo sono il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e gli assessori ai Lavori pubblici, Angelo Ghiselli e allo Sport, Mirco Calzolari. Un investimento di 2milioni e 400mila euro, di cui 1milione e 600mila fanno parte di un finanziamento concesso dal ministero dell’Interno, mentre i restanti 800mila euro provengono dall’avanzo di amministrazione del Comune (senza attivazione di mutui). L’intervento avviato prevede l’innalzamento dell’impianto sportivo a dieci metri dal piano di gioco (oggi è circa 7 metri), aumentando la capienza fino a 1.500 posti. Grazie a questi lavori sarà possibile ospitare partite di massima serie, in linea con le normative federali, considerando anche la presenza della Megabox Volley, attualmente in Serie A. "A fine lavori – sottolinea Ucchielli – il Paladionigi diventerà una struttura in grado di ospitare eventi sportivi di ogni genere, manifestazioni, spettacoli e concerti". I lavori sono stati affidati alla ditta "Legnolandia Srl" di Forni di Sopra (Udine), che si occuperà dell’innalzamento, con la costruzione della copertura in legno su una struttura portante in cemento armato. Poi, si procederà con l’ampliamento della struttura a 1.500 posti.

"Questi lavori – aggiunge Ucchielli – si aggiungono a importanti opere realizzate negli ultimi anni, come il nuovo ‘Palafoglia’ Sesto Ondedei, il campo sintetico di Morciola, la ristrutturazione delle tribune dello stadio ‘Spadoni’ di Montecchio e il miglioramento degli impianti di irrigazione, termici e di illuminazione".

ali.mu.