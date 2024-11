Via al "Biosfera Prize". Un concorso mondiale per arricchirne i contenuti

La Capitale della cultura chiama a raccolta creativi, artisti, designer e musicisti: Pesaro 2024 lancia la prima edizione del "Biosfera Prize", un concorso che offre un’opportunità unica, quella di confrontarsi con un’installazione digitale accolta in uno spazio pubblico e caratterizzata da un formato sferico capace di integrare dimensioni video e audio a tutto tondo. Le opere audiovisive dovranno esplorare, attraverso un linguaggio libero, la relazione tra arte, natura e tecnologia, in linea col tema guida della Capitale italiana della cultura 2024 "La natura della cultura". Il termine per inviare la domanda di partecipazione scade il 15 dicembre.

Promossa e organizzata da Fondazione Pescheria col supporto della Casa delle Tecnologie Emergenti, in collaborazione con Artifact (società ideatrice di Biosfera) e Umanesimo Artificiale, la competizione mira a creare un ambiente favorevole alla promozione e circolazione delle arti digitali e della musica elettronica, favorendo la diffusione di queste pratiche innovative a livello nazionale.

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle nuove tecnologie ha trasformato radicalmente il panorama artistico, inaugurando una vera rivoluzione espressiva. Grazie all’introduzione di strumenti creativi innovativi, la ricerca artistica e scientifica si sono legate in un connubio che esplora il mondo attraverso nuovi panorami visivi e sonori. Le opere digitali multimediali, generative, immersive e interattive rappresentano la frontiera più avanzata dell’arte contemporanea, offrendo esperienze estetiche in grado di affascinare il pubblico. "Lanciamo questo concorso mondiale che ci permetterà di dotare la Biosfera di nuovi contenuti per arricchire la programmazione nelle sedi in cui verrà collocata nell’anno nuovo - spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini -. Memori di ciò che è accaduto con il concorso della Sonosfera con cui siamo arrivati a coinvolgere l’Ircam di Parigi, la volontà è di rendere ancora più internazionale la conoscenza della Biosfera: estenderemo l’invito anche alle altre Città Creative Unesco di Musica e Media Arts". Dalle proposte ricevute, la commissione selezionerà una lista a cui si chiederà l’esecuzione completa di un’opera che abbia interazione grafica ed acustica per la durata massima di 6’. Attraverso il concorso gli artisti sono invitati a esplorare nuove frontiere creative ed esprimere visioni audaci e innovative attraverso opere audiovisive a 360° create con tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning e le Simulazioni Generative 3D. Al vincitore andrà un premio di 4.000 euro, quindi tre menzioni speciali con premio di 500 euro. Le opere premiate saranno presentate l’11 gennaio, durante la cerimonia conclusiva dell’anno da Capitale della cultura e inserite nel programma degli spettacoli della Biosfera. Info segreteria@fondazionepescheria.it