Via al recupero dei beni culturali devastati dall’alluvione del 2022

Buone notizie per Cantiano e altri comuni. Alcuni dei beni culturali architettonici che l’alluvione del 15 settembre 2022 aveva gravemente danneggiato saranno ora recuperati. A comunicarlo il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli. "Un risultato possibile grazie alla filiera istituzionale – spiega Baldelli- che va dai parlamentari marchigiani per arrivare al presidente della regione Francesco Acquaroli e al lavoro di squadra che ha immediatamente trovato la sensibilità e la collaborazione dell’assessorato regionale alle infrastrutture, del vice commissario per l’alluvione Stefano Babini e del Ministero della Cultura con il soprintendente Cecilia Carlorosi. I due tecnici si sono attivati non appena è stata loro sottoposta la questione e già nel luglio e poi nel settembre dello scorso anno, con la soprintendente Carlorosi, abbiamo effettuato sopralluoghi alle strutture per comprendere modalità e tempi degli interventi. La soprintendenza ha così realizzato le schede ministeriali e quantificato l’importo delle opere che ammontano a circa 3 milioni di euro. Somma che la struttura commissariale andrà a sostenere a seguito della stipula di un protocollo d’intesa con la soprintendenza, grazie alla disponibilità dei fondi erogati per l’alluvione dal governo Meloni".

Nello specifico i beni interessati sono: la chiesa della Collegiata e ponte Grosso di Cantiano, la chiesa di Santa Maria delle Tinte a Pergola, il Ponte romano di Monterosso a Sassoferrato. "Entrambe le chiese interessate dall’evento catastrofale - continua l’on. Baldelli - presentano importanti fessurazioni e deterioramenti degli intonaci fino all’altezza di circa 3 metri, danneggiamenti degli altari, degli stucchi, delle facciate, persino delle coperture. Gli interventi programmati prevedono il consolidamento e restauro delle mura esterne, la deumidificazione e il ripristino degli intonaci, il restauro degli infissi, degli apparati decorativi in legno e stucco, del muro esterno, ma anche la revisione e impermeabilizzazione delle coperture e infine il rifacimento dell’impiantistica per restituire la piena fruibilità dei monumenti. Anche per i ponti romani, interessati da crolli parziali, lesioni e asportazioni di elementi in pietra, è previsto il ripristino delle parti crollate, il loro intero restauro e infine la riapertura".

Alla notizia è intervenuto anche il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini per congratularsi con Baldelli: "Ringrazio Baldelli, il presidente della regione Francesco Acquaroli e il vice commissario per l’alluvione Stefano Babini per la fattiva opera di concertazione tra istituzioni che dà una risposta importante a una criticità che altrimenti sarebbe caduta nell’oblio".

Amedeo Pisciolini