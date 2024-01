Via al tour. Manifestazioni in tutta la provincia. Parte Vallefoglia

Dal 22 al 28 gennaio settimana di fuoco per Vallefoglia, prima in lista ad indossare la veste da protagonista per l’anno da Capitale. In pratica, ogni settimana un Comune della provincia sarà eletto simbolicamente capitale della cultura e proporrà una serie di iniziative. E’ il progetto "50X50 Capitali al quadrato" a ritmo di musica e a suon di risate tra concerti lirici, jazz, cori e commedia dialettale. A rompere il ghiaccio sarà apputo Vallefoglia. Così si aprirà il calendario del 2024, ma soprattutto il sipario del nuovo Auditorium Giovanni Santi a Bottega che sarà lo sfondo d’eccellenza di tutta la settimana: "Chi passerà a Vallefoglia rimarrà soddisfatto" dice il sindaco Palmiro Ucchielli. Tante iniziative, in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Rossini: lunedì 22 gennaio alle 18 la settimana si aprirà con il primo evento dal nome ‘La leggenda delle due montagne’ che vedrà protagoniste ‘l’Orchestra Incontro’ e il ‘Coro ‘Musicantando’. A seguire, martedì 23 gennaio alle 21 il jazz invaderà Vallefoglia con il Concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band. "Non possono mancare all’appello energie locali" afferma Mirco Calzolari, assessore del Comune di Vallefoglia, a salire sul palco il Corpo bandistico ‘Santi’ di Colbordolo che animerà la serata di mercoledì (alle 21). Due eventi per giovedì: alle 18 nella Biblioteca ‘Ferruccio Parri’, l’inaugurazione della mostra ‘La mappa delle mie emozioni’: foto-collage dei ragazzi del corso di fotografia delle Biblioteche della vallata. Alle 21 tutti al teatro Santi per un concerto lirico sinfonico con il basso Mirco Palazzi. Alle 21 di venerdì l’esibizione dei "Cantori della città futura" e poi sabato, sempre alle 21, in scena la commedia ‘Il fidansato della fidansata’ della Compagnia Teatrale Dialettale ‘Improvvisando’. Ultima data domenica 28 gennaio alle 18: si saluterà ‘Vallefoglia Capitale’ con il concerto ‘Il domani inizia oggi’ della Filarmonica Rossini.

"Proponiamo anche una nuova rassegna dal nome ‘Cosa c’è dop’ proprio per valorizzare i prodotti d.o.p del territorio con un’ulteriore mappatura di bar e locali tipici dei comuni – spiega Daniele Vimini, assessore alla Bellezza – Per Vallefoglia il 25 gennaio alle 18.30 un primo aperitivo tipico si terrà al ‘Caffè Due più sei’ con Raffaele Papi, presidente dell’Associazione sommielier, a seguire un altro aperitivo il 28 gennaio alle 18.30, questa volta al Caffè della fortuna con ospite Otello Renzi e possibilità di partecipare ad una camminata all’interno del Castello di Montefabbri alle ore 10". Tutte le iniziative a teatro sono ad ingresso gratuito, per partecipare al primo aperitivo chiamare il 333 9307679, per l’aperitivo del 28 gennaio contattare il 349 4955213, per la camminata invece il 346 6684000.

Ilenia Baldantoni