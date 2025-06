Via Almerici. Dalle favole ad alta voce alla pizza e ai giochi

Organizzatissime e amanti dei bambini sono le attività di via Almerici che per i giovedì sera dell’estate hanno battezzato un vero e proprio evento. Si chiamerà “Via di Fuga festival“ e vede giocare in squadra tra gli altri la Libreria delle Foglie d’Oro, specializzata in letteratura per l’infanzia e l’adolescenza; il caffé lettarario Ludicanto; la pizzeria Dino; il negozio Cucù di articoli per la primissima infanzia. Oltre alle letture animate di favole e ai laboratori creativi, si potrà mangiare e non solo. "Abbiamo fatto una convenzione con il Conservatorio Rossini – racconta la libraia Stefania Lanari –: gli studenti, con le loro formazioni musicali, contribuiranno all’atmosfera di una via corta, ma capace di fare magie. Ogni attività porterà in strada iniziative sostenibili per le proprie tasche, ma scelte per deliziare il prossimo".