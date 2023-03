"Via Cardinal Massaia, quando finiscono i lavori?"

"Sono oramai sei mesi che sono iniziati i lavori per sistemare cinquanta metri di muretto in via Cardinale Massaia all’incrocio con via Rossi e via Nino Bixio. Quanto tempo ci vuole ancora? In realtà non c’è praticamente mai nessuno che adesso ci lavora!". Così scrive un nostro lettore sul marciapiede rialzato nella strada che porta alla chiesa dei Cappuccini. Abbiamo interpellato su quel cantiere l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: "In realtà si tratta di un piccolo cantiere con dei lavori in economia fatti dai dipendenti del Comune. Come spesso succede i lavori si fanno nei ritagli di tempo. Ma nei prossimi giorni completeremo la parte ancora da ultimare, che è comunque decisamente limitata".