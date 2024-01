Via Carloni chiusa fino al 29 febbraio

Via Carloni, in zona Muraglia, chiusa da giorni e fino al 29 febbraio. "E’ l’unico modo che c’è per andare veloci con i lavori e per farli in tutta sicurezza" dice Massimiliano Amadori in rappresentanza del Comune. Si passa per via dei Condotti e dall’altro lato per via dell’Angelo Custode. Si deve ultimare la rotatoria di fronte alla Baratoff e poi la rotatoria davanti agli orti di Muraglia che andranno rimodulati. Ma i lavori che Autostrade dovrà ancora portare a termine, come compensazione per la terza corsia, sono ancora molti. Come la circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate, la bretella tra Montelabbatese e Urbinate, zona Pica, senza dimenticare il cosiddetto casellino unidirezionale che verrà realizzato in prospettiva della Celletta. Avrà solo l’accesso per andare verso sud e ovviamente per uscire per i mezzi diretti a nord. E’ in gestazione da non meno di 10 anni e ora sembra che non ci siano all’orizzonte altri intoppi anche se con i lavori pubblici ci può essere sempre in agguato qualche sorpresa. Lavori che nel complesso dovrebbero essere conclusi nei prossimi cinque anni, almeno secondo le stime più ottimistiche.