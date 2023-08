Via Carloni, lavori e disagi Tremano le case, i residenti protestano "Crepe negli intonaci"

Dopo mesi di traffico pesante che obbligatoriamente in via Flaminia a Muraglia passa su rattoppi, buche e avvallamenti, i residenti si sono accorti che, nelle loro case, a cedere sono due cose: l’intonaco e la pazienza. Gaetano Magro della crepa apparsa sulla parete della cucina, al piano terra, ha la foto nel cellulare. Ce la mostra. "E’ successo a diverse persone. Come il mio vicino di casa – dice Magro – dovrò far venire il muratore. Prima di sistemare però voglio sapere se si tratta di danni profondi o solo superficiali".

Accanto a lui c’è Maurizio Nardelli che abita in via Flaminia, ma al civico 322. I due si conoscono perché sono colleghi: entrambi lavorano all’Ast e alle 5 del mattino sono già in piedi. Nardelli è farmacista clinico, mentre Magro è coordinatore infermieristico nel reparto di ematologia. "Capiamo i lavori che devono essere fatti per la circonvallazione di Muraglia – dicono –, ma qualcosa, nella distribuzione del traffico va rivista. Parliamo per una trentina di persone, tra residenti e titolari di attività, nel tratto della Flaminia prossimo alle nostre case. Non sappiamo se altri tratti siano interessati ugualmente dal problema, ma il nostro lo è". Lungo la Flaminia vivono da almeno un decennio. "E’ sempre stata un’arteria trafficata – spiegano –, ma mai da pregiudicare la vivibilità della zona. Nell’ultimo anno, invece, si sono sommate delle situazioni e la musica è completamente cambiata".

Quali? "Il problema più urgente sono le vibrazioni che invadono le nostre case ad ogni passaggio di autocarri, autoarticolati e mezzi per il trasporto terra e macerie", spiegano. "Questa mattina ho contato 30 mezzi pesanti passare nel nostro tratto tra le 5,45 e le 7,35 del mattino – spiega Nardelli –. Quando questi mezzi passano nei punti di Flaminia dove nell’ultimo anno si sono verificate rotture o interventi sottostrada, si propagano delle vibrazioni continue, insostenibili. A tal punto che ci chiediamo se, sottostrada, siano stati lasciati dei vuoti causa di queste vibrazioni". I residenti mostrano i punti di Flaminia in cui sono evidenti rattoppi come all’altezza del civico 239. "Sono la conseguenza di vari cantieri e riparazioni per l’impianto della fibra ottica; per le rotture alla rete idrica". Le vibrazioni "sono comparse a dicembre 2022, per l’inizio del cantiere di Muraglia e sono aumentate in conseguenza al traffico dirottato sulla Flaminia, per via della chiusura di via Carloni. Dal 7 agosto il numero di mezzi pesanti è aumentato a dismisura – concludono –: E’ troppo. Chiediamo che la municipale studi percorsi alternativi e che vengano fatte verifiche per capire cosa sia a produrre le dannose vibrazioni".

Solidea Vitali Rosati