Via Cavour. Cibo da strada e concerti spettacolo

Le attività di via Cavour parteciperanno ai giovedì del centro storico e raddoppiano l’offerta con un “Venerdì non solo proteico“. Infatti nei giovedì sera dell’intera estate, a partire da questo 12 giugno, la via sarà chiusa al transito delle auto per dare sfogo alle degustazioni gastronomiche da street food e concerti dal vivo. Il giorno dopo, cioè il venerdì, via Cavour chiuderà nuovamente la via per impiattare sotto le stelle carne alla brace, pesce alla griglia e cucina vegetariana. Il programma 2025 è molto fitto di cene spettacolo: in particolare l’associazione dei commercianti di via Cavour di cui Fabio Giavon è presidente, prevede solo a giugno tre date: Monica Harem il 12 giugno; Scuola di musica Diesis 5 con le esibizioni degli studenti il 19 giugno e il tributo a Lucio Dalla nella sera del 26 giugno.