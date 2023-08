Via Croce Levata zeppa di buche, opposizione all’attacco

In periferia c’è una strada che pare uscita da un film di guerra. Ha infatti così tante buche, grosse e profonde, che pare sia stata bombardata. E’ una situazione che travalica il limite dell’immaginabile, perché ci sono alcuni automobilisti che passano addirittura nei campi per evitare le buche profonde quasi come un pneumatico. Succede a Falcineto, in via Croce Levata. "Questa strada - spiega Davide Del Vecchio, già assessore nella giunta Aguzzi e ora esponente di opposizione in forza a Fd’I - era stata utilizzata da Anas e Comune di Fano come strada alternativa per i lavori che sono stati eseguiti nella superstrada Fano-Grossetto tra il tratto uscita Bellocchi e Lucrezia, per circa 8 mesi. E’ chiaro che ha avuto una usura accelerata" che avrebbe dovuto essere messa in conto, magari inserendo la sua asfaltatura tra le opere compensative. Non solo. "Sulla stessa strada ci sono ben due cave autorizzate ed in convenzione con il Comune di Fano e nelle uscite dei mezzi pesanti sono diventati una vera groviera, sicuramente non sicure per motorini e biciclette, nonostante ci siano degli obblighi di manutenzione da parte delle ditte escavatrici che evidentemente il Comune di Fano non fa rispettare". I residenti della zona denunciano da tempo la situazione di pericolo, che mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per questo motivo Fratelli d’Italia chiede ora al Comune "di intervenire immediatamente per risolvere questo problema".

"Le strade di periferia non possono essere lasciate in questo stato di degrado - denuncia Del Vecchio -, non ci possono essere cittadini di seria A o B". E per questo promette battaglia: "Fratelli d’Italia Fano seguirà con attenzione l’evolversi della situazione e non molleremo finché non ci saranno risultati concreti per la sicurezza delle strade delle periferie". Anche da questo si capisce che tra 8 mesi a Fano si voterà per eleggere la nuova amministrazione. "Continuano i grandi proclami di opere pubbliche e lavori della Giunta Seri, che nel secondo mandato non ha ancora prodotto risultati significativi - attacca Del Vecchio -. Ma è ormai indubbio che le opere che la Giunta Seri non riesce ad attuare sono le ordinarie manutenzioni come le asfaltature delle strade Fanesi, sempre ammalorate o la pulizia di tombini oppure la sistemazione dei fossati etc. insomma il minimo sindacale che si chiede ad un Comune. Riceviamo continue lamentele di nostri concittadini caduti nelle buche delle strade fanesi, con biciclette o motorini oppure per la rottura o foratura di gomme delle auto. Eppure nulla si muove, neppure le cosiddette asfaltature elettorali, tanto care ai nostri amministratori".

ti.pe.