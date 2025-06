Via Curiel. Negozi e artigiani storici. Tante curiosità utili

Di via Curiel, Nicoletta Tomasucci – titolare del laboratorio di pellicceria Nicoletta – e Donatella Costantini – titolare del negozio di articoli per le calzature con 40 anni di storia – sono due attività “monumentali“.

"Nonostante il mio articolo non sia di stagione – spiega Tomasucci – aderisco con slancio all’iniziativa dello shopping serale del giovedì perché credo che si tratti di un investimento anche per la stagione invernale. Chi ha visitato in estate il mio laboratorio, incuriosito dalle vetrine, è poi tornato a trovarmi in inverno. E’ comunque una opportunità".

E’ in sintonia Costantini: "Il nostro negozio con una competenta quarantennale, è talmente specializzato, che certamente può garantire curiosità e soluzioni molto utili per calzare le scarpe. Aderico per fare squadra con gli altri commercianti e illuminare la via fino in fondo".