"Via del Fiume va rimessa a posto Percorsi in sicurezza e asfaltatura"

"Noi, cittadini di Serie B". Oggi dà voce a chi come lui abita a San Lazzaro, Stefano Pollegioni (Udc), denunciando la pericolosità di via del Fiume che secondo lui avrebbe bisogno "di una bella asfaltatura e un percorso ciclo pedonale in sicurezza". "I cittadini si lamentano e non hanno torto - dice - perché oltre al bisogno di essere asfaltata è opportuno valutare, con un progetto, la possibilità di ricavare almeno uno spazio a lato per mettere in sicurezza chi va in bicicletta o a piedi. I residenti lungo via del Fiume non sono cittadini di serie B e vanno tutelati trovando le migliori soluzioni. E’ stata infatti già asfaltata via del Ponte. Perché via Del Fiume invece è nel dimenticatoio? Vogliamo risposte non promesse inutili". Sono anni che Pollegioni batte il ferro su quella che definisce "l’eterna dimenticata" ovvero quel percorso stradale comunale "strategico per raggiungere la zona dell’ex zuccherificio e collegarsi con la SS 16 e via Mattei per raggiungere la zona industriale o gli incroci per San Costanzo".

Una strada oggi ancor più importante "per raggiungere la nuova struttura natatoria realizzata lontano dalla città, in un luogo molto discutibile". Una strada stretta e tortuosa, nel tratto più vicino alla zona industriale, ma che inizia in pieno centro abitato, su cui si affacciano centinaia di abitazioni. "E’ un importante collegamento utilizzato per raggiungere i posti di lavoro anche da cittadini in bicicletta - dice - essendo l’unico percorso per i residenti, che hanno le loro abitazioni nei pressi di via Mattei, e non hanno percorsi alternativi in sicurezza per raggiungere la città e il quartiere di San Lazzaro. Ma è una bretella pericolosa per via del manto stradale ormai vecchio di anni e disconnesso".

Pollegioni racconta che "i ciclisti rischiano di cadere e a volte anche i pedoni costretti a percorrere quel tratto (andata e ritorno) rischiano di essere investiti da auto, pullman ed anche mezzi pesanti che la percorrono nel doppio senso di percorrenza. Spesso lungo quella strada incontro mamme con i passeggini o genitori in bicicletta con i bambini al seguito, perché per raggiungere le loro abitazioni non hanno un’alternativa".

C’è da dire però che da poco tempo, lungo quella via, è stato realizzato l’impianto di illuminazione "ma poi tutto si è fermato e l’erba è cresciuta notevolmente rendendo tutto ancora più pericoloso".