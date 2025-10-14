Via della Robbia, la palla del rilancio. Società di calcio contro il degrado

Il centro sportivo di via Luca Della Robbia ha finalmente trovato un nuovo gestore. Si tratta dell’associazione sportiva Nuova Bedosti, società di calcio, il cui il presidente è Filippo Domenicucci, che oggi milita in terza categoria, che collaborerà con altre realtà del territorio, tra cui il Quartiere Centro, il Gruppo Scout Agesci n. 1, l’associazione sportiva Impara a Cresci Giocando e il Muraglia Calcio. Ad annunciare l’accordo, che sarà sottoscritto nei prossimi giorni e avrà la durata di un anno, è stata l’amministrazione comunale sottolineando che il nuovo soggetto si occuperà di gestire i campi e gli spogliatoi ma avrà in carico anche la cura del verde pubblico dell’area sportiva.

"Grazie anche alla collaborazione con le altre realtà con cui prenderemo in gestione il centro sportivo di via Luca Della Robbia – dice Fabrizio Cappelli, dirigente Nuova Bedosti – ci auguriamo di dare nuovo slancio ad un’area così importante, situata nel centro della città. Il campo da calcio sarà una base per gli atleti della nostra società di terza categoria, ma anche per i settori giovanili del Muraglia Calcio. Tutta l’area sarà poi a disposizione anche delle associazioni e del Quartiere che vorranno organizzare delle manifestazioni non soltanto sportive ma anche sociali e di aggregazione. Per il futuro – aggiunge Cappelli - vorremmo organizzare dei tornei estivi, sia nel campo da calcio che in quello da basket, ma anche metterlo a disposizione dei privati che vorranno organizzare iniziative o semplicemente qualche partita tra amici".

Soddisfatti dell’accordo il sindaco Biancani e l’assessora allo Sport Della Dora: "L’obiettivo è dare decoro e dignità a quell’area della città - dicono - e mettere a disposizione uno spazio per i giovani del Quartiere che ora rivivrà attraverso un progetto che unisce sport, socialità e cura del bene comune. La struttura – aggiungono - ha un carattere polivalente e si presta ad accogliere diverse attività in un contesto dove i giovani del Quartiere possano crescere insieme. La gestione prevede il presidio e la cura dei due campi, degli spogliatoi e dell’intero impianto. Abbiamo chiesto alla società di occuparsi anche dello spazio verde circostante".

L’accordo con la Nuova Bedosti e le altre realtà "è l’esempio di come l’Amministrazione possa collaborare con il mondo dell’associazionismo per costruire progetti partecipati e inclusivi. Tutto questo, in un’area della città che purtroppo ha diversi problemi, in quanto ci è stata più volte segnalata la presenza di situazioni di degrado e illegalità che vogliamo così contrastare".

Alice Muri