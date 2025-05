Via delle Mura, finalmente l’asfalto se ne va

Partiti finalmente i lavori per selciare la più lunga strada asfaltata rimasta in centro storico. Sono iniziati nei giorni scori i lavori di straordinaria manutenzione, riqualificazione e miglioramento di via delle Mura. L’intervento, compreso nel progetto più ampio di “Rigenerazione urbana“, finanziato da fondi ministeriali, prevede il rifacimento complessivo della pavimentazione di tutta la via in selci, compresi i tratti attualmente asfaltati. L’importo è di 1 milione 160mila euro.

I lavori procederanno a stralci funzionali e riguarderanno anche la ripavimentazione dei Bastioni di Santa Chiara e San Bartolo. Nel frattempo, a pochi metri, proseguono le operazioni di restauro e risanamento del Bastione di Santa Chiara e la riqualificazione del sistema di drenaggio del versante tra via delle Mura e l’ex Convento di Santa Chiara, al fine di regolare il deflusso delle acque preservando la stabilità del terreno. Il risanamento del versante darà la possibilità di ripristinare l’antica area dei giardini di Santa Chiara, rimasta nel cuore degli urbinati: i giardinetti storici che avevano due accessi, uno accanto all’ex tribunale e uno in comune con il piazzale d’ingresso dell’ISIA. I lavori di quell’area si erano interrotti ormai molti anni fa per il ritrovamento di una domus romana, ovvero una casa di circa duemila anni fa della antica Urvinum Mataurense, che avevano inferto uno stop al progetto per delle annose questioni con la Soprintendenza, che nel tempo hanno anche imposto una variante corposa all’idea iniziale, consistente nell’eliminazione dell’impianto di risalita dalla ex fornace e nel concentrarsi esclusivamente sul drenaggio delle acque del versante.

"Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione – commenta il sindaco Maurizio Gambini – perché abbiamo dovuto applicare alcune modifiche alla viabilità indispensabili per consentire lo svolgimento dei lavori. L’intervento in via delle Mura era atteso da tempo: si inserisce in un progetto molto più complesso di riqualificazione dell’area di Santa Chiara, ma finalmente riusciremo a riportare al suo aspetto originale anche questa arteria storica della città. Completiamo così il rifacimento complessivo della pavimentazione delle vie principali del centro e aggiungiamo un altro tassello importante al miglioramento del decoro e della vivibilità della parte storica, patrimonio Unesco, progetto al quale l’Amministrazione sta lavorando dal suo insediamento".

re. ur.