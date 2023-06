"Via dello Sport pericolosa, fate qualcosa"

Massimo Ballabene, ex artigiano, cittadino di Piandimeleto ed ex candidato per la Provincia e da sempre attento alle problematiche del territorio dell’alto Montefeltro, pone l’attenzione sulla situazione di Via dello Sport a Piandimeleto. "Per qualcuno è poco più di una rampa di lancio per testare le prestazioni del motore – sostiene Ballabene - arrivando ad alta velocità alla discesa in fondo alla quale è presente un incrocio di elevata pericolosità, che negli anni ha registrato svariati incidenti stradali, alcuni dei quali anche con feriti".

"La velocità dei veicoli e l’incrocio pericoloso non sono i soli motivi di attenzione di questa strada – prosegue Ballabene - a questi si aggiunge il marciapiede che s’interrompe a mezza via, così che i pedoni, soprattutto ragazzini che vanno al campo sportivo, sono sottoposti al pericolo dettato dalla velocità dei veicoli e dalla mancanza di strisce pedonali di attraversamento per raggiungere la parte opposta della strada in direzione zona sportiva".

"Come previsto dal codice della strada, in assenza di marciapiede, il pedone deve obbligatoriamente camminare nel senso contrario alla circolazione dei veicoli – continua Ballabene - e ciò comporta che, in caso di investimento durante l’attraversamento e in mancanza di strisce pedonali, il pedone non possa fare valere alcuna ragione in sede giuridica". "Chiediamo il prolungamento del marciapiede fino la zona sportiva, attuatori di moderazione di velocità orizzontali e verticali e strisce pedonali, il tutto per poter agevolare i pedoni e, allo stesso tempo, migliorare la normativa di circolazione stradale – prosegue Ballabene - La procedura è già stata applicata in precedenza nelle vie limitrofe (via Fani e Via Ladavac) con risultati efficaci e piena soddisfazione degli abitanti. Maggiore è la sicurezza, minore è il rischio!".

Della questione dice Massimo Ballabene di aver informato da tempo, verbalmente, l’amministrazione comunale: "Un mese fa mi hanno convocato in Comune la sindaca, come lei c’erano la vice sindaca, l’assessore, il tecnico comunale, la guardia comunala, ma ho avuto solo risposte vaghe e elusive al problema, ora ho presentato un foglio scritto di richiesta mettendolo a protocollo, aspetto gli aventi, anche perché entro 60 giorni ho diritto ad una risposta".

Nel frattempo tale richiesta è stata già presa in visione dai consiglieri di minoranza, Nicolò Pierini e Pasquale Soru.

