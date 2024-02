"Via dello Sport sarà sistemata". Ma il problema sono i soldi

A Montefelcino capoluogo la via dello Sport, quella che porta al campo sportivo, alla palestra comunale e all’isola ecologica, è ridotta a una mulattiera: buche come se piovesse, ormai la sola caratteristica che la distingue da uno sterrato è l’asfalto, ma per il resto è meglio stendere il proverbiale velo.

I cittadini si lamentano, giustamente, sicché abbiamo chiesto al sindaco Osvaldo Pelagaggia e al vicesindaco Paolo Rossi quali sono i programmi del Comune al riguardo.

Il sindaco risponde che è certamente nei progetti della giunta intervenire e che "aspettiamo di chiudere il bilancio previsionale, che con il Pnrr è molto laborioso: vorrei sottolineare che per questa amministrazione i lavori di sistemazioni delle strade sono prioritari".

Alla domanda se ci siano piani per rimettere a posto la via, il vice si lascia sfuggire che "ho fatto presente più volte la problematica al sindaco senza avere mai risposta. Stiamo predisponendo il bilancio e mi sto battendo per mettere risorse per eseguire il lavoro…".

C’è un po’ di maretta in maggioranza?

"Ma no – corregge il tiro Rossi –, è solo che i temi da affrontare sono tanti e molto diversi fra loro e chiaramente il sindaco ha responsabilità su tutti: come sempre, si valuta, si discute e poi si trovano le soluzioni…".

a. bia.