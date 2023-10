Via Fanella diventa zona 30

Via Fanella è pronta a diventare una zona 30 kmh. Ok della giunta al progetto esecutivo, presto la gara per un importo di 215mila euro. L’obiettivo è rendere il tratto dall’intersezione di via della Fornace fino al sottopasso di Centinarola una strada ciclabile dove coesistono auto e pedoni in piena armonia. Verranno realizzati 3 attraversamenti rialzati ampi e dolci, potenziata la segnaletica, risistemata la pista ciclabile. Termine dei lavori previsto a fine 2023.