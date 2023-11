Via Fratti: ci siamo. Cominciati i lavori per realizzare la rotatoria

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Fratti angolo Via Madonna di Loreto (foto). I lavori, tempo permettendo, visto che già oggi è annunciata una giornata di pioggia, dovrebbero durare attorno a quindici giorni. Da parte dell’assessore Enzo Belloni si sottolinea soprattutto questo: "La circolazione con i lavori in corso non avrà problemi, in quanto la ditta incaricata inizierà sui lati dell’area interessata dei lavori della rotatoria e poi si sposterà verso il centro della strada".

L’assessore Enzo Belloni ha infatti raggiunto un accordo bonario con i proprietari delle due aree interessate dalla rotatoria, per poter lavorare da ambedue le parti della strada. "Ci sono stati concessi alcuni metri quadrati bonariamente dai proprietari – spiega l’assessore Belloni – e di conseguenza non c’è stato nessun problema ulteriore. Rifaremo nuova anche la recinzione che verrà abbattuta. Per realizzare la piccola rotatoria su via Fratti all’angolo con via Madonna di Loreto abbiamo già stanziato altri 38 mila euro e affidato il cantiere alla Cmtt di Fano".

Soddisfatti molti dei residenti di via Fratti: "Una rotatoria – scrivono – rende certamente più sicuro l’incrocio". Mentre alcuni non appaiono comunque soddisfatti soprattutto della nuova ciclabile. D’altra parte questo progetto è in ballo da oltre quattro anni e se entro l’anno si finirà diranno "finalmente".